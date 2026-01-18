Iván Cepeda (30%) y Abelardo de la Espriella (22%) lideran la intención de voto a la Presidencia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

Una encuesta de la firma GAD3 para Noticias RCN, cuyos resultados se divulgaron la noche de este domingo, 18 de enero, confirma la disputa entre Iván Cepeda (30 %) y Abelardo de la Espriella (22 %) en la competencia por la Presidencia de la República.

Según la medición, la elección presidencial estará marcada por la confrontación entre Cepeda, quien defiende las banderas del petrismo, y De la Espriella, que enarbola las banderas de la oposición contra el Gobierno en esta contienda electoral.

Los otros candidatos tienen la siguiente intención de voto:

Paloma Valencia (3 %)

Juan Manuel Galán (2 %)

Vicky Dávila (2 %)

Juan Carlos Pinzón (2 %)

Sergio Fajardo (1 %)

Aníbal Gaviria (1 %)

Juan Daniel Oviedo (1 %)

Santiago Botero (1 %)

Roy Barreras (1 %)

Camilo Romero (1 %)

Enrique Peñalosa (1 %)

Claudia López (0,4 %)

Mauricio Cárdenas (0,3 %)

Mauricio Lizcano (0,1 %)

De acuerdo con el sondeo, el voto en blanco alcanza el 5 %; por otro, 2 %; ninguno, 11 %; y no sabe, no responde, 14 %.

Las fechas clave del calendario para las elecciones presidenciales comienzan el próximo 21 de enero, cuando vence el plazo para que la Registraduría certifique el número de firmas para la inscripción de los candidatos que aspiran a la Casa de Nariño con el respaldo de grupos significativos de ciudadanos.

Los aspirantes a la Casa de Nariño tienen hasta el 20 de marzo para modificar la inscripción de sus candidaturas y dos días después la Registraduría publicará el listado de las que fueron aceptadas. Ese mismo documento será remitido a la Procuraduría para que certifique si alguno de ellos tiene causales de inhabilidad.

El resultado de la primera vuelta del 31 de mayo decantará si hay segunda vuelta, la cual se desarrollaría el domingo 21 de junio. Todo depende de la decisión que tomen los colombianos en las urnas.

La encuesta de GAD3 para Noticias RCN se realizó entre el 13 y el 15 de enero de 2026 con mayores de 18 años residentes en Colombia. Fue un sondeo cuantitativo realizado a través de encuestas telefónicas mediante entrevistadores entrenados, con aplicación asistida por software. Tiene un margen de error del 2,83 %, con un nivel de confianza del 95 %.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: