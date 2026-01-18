Política

Iván Cepeda (30%) y Abelardo de la Espriella (22%) lideran la intención de voto a la Presidencia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará el domingo 31 de mayo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 12:13 a. m.
Los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran la intención de voto de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran la intención de voto de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: SEMANA

Una encuesta de la firma GAD3 para Noticias RCN, cuyos resultados se divulgaron la noche de este domingo, 18 de enero, confirma la disputa entre Iván Cepeda (30 %) y Abelardo de la Espriella (22 %) en la competencia por la Presidencia de la República.

Según la medición, la elección presidencial estará marcada por la confrontación entre Cepeda, quien defiende las banderas del petrismo, y De la Espriella, que enarbola las banderas de la oposición contra el Gobierno en esta contienda electoral.

Elecciones 2026: estas son las fechas clave para votar en los comicios presidenciales y al Congreso

Los otros candidatos tienen la siguiente intención de voto:

  • Paloma Valencia (3 %)
  • Juan Manuel Galán (2 %)
  • Vicky Dávila (2 %)
  • Juan Carlos Pinzón (2 %)
  • Sergio Fajardo (1 %)
  • Aníbal Gaviria (1 %)
  • Juan Daniel Oviedo (1 %)
  • Santiago Botero (1 %)
  • Roy Barreras (1 %)
  • Camilo Romero (1 %)
  • Enrique Peñalosa (1 %)
  • Claudia López (0,4 %)
  • Mauricio Cárdenas (0,3 %)
  • Mauricio Lizcano (0,1 %)

De acuerdo con el sondeo, el voto en blanco alcanza el 5 %; por otro, 2 %; ninguno, 11 %; y no sabe, no responde, 14 %.

Política

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán lideran la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

Política

Abelardo de la Espriella le dice a Donald Trump lo que debe hacer con Petro cuando se reúnan: “Es un peligro”

Política

Campo Elías Ramírez fue elegido como alcalde de Girón, Santander, tras ganar las elecciones atípicas

Política

Federico Gutiérrez se va de frente contra Petro y le lanza desafiante advertencia: “De una vez le digo”

Política

Cónsul en Bilbao interpone tutela contra la Cancillería para ser reintegrado: su reemplazo es ficha del petrismo

Política

Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda por la seguridad del país: “Viven enamorados de los criminales”

Política

Elecciones atípicas en Girón: abrieron las urnas para elegir al nuevo alcalde del municipio santandereano

Política

Las dudas sobre el prestamista de la campaña de Carolina Corcho que tenía un restaurante en Bosa y le dio $742 millones

Política

Elecciones 2026: estas son las fechas clave para votar en los comicios presidenciales y al Congreso

Confidenciales

Vicky Dávila enciende polémica: “Quien aspire a la Presidencia tiene que decir la verdad si padece una enfermedad grave”

Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

Las fechas clave del calendario para las elecciones presidenciales comienzan el próximo 21 de enero, cuando vence el plazo para que la Registraduría certifique el número de firmas para la inscripción de los candidatos que aspiran a la Casa de Nariño con el respaldo de grupos significativos de ciudadanos.

Los aspirantes a la Casa de Nariño tienen hasta el 20 de marzo para modificar la inscripción de sus candidaturas y dos días después la Registraduría publicará el listado de las que fueron aceptadas. Ese mismo documento será remitido a la Procuraduría para que certifique si alguno de ellos tiene causales de inhabilidad.

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán lideran la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

El resultado de la primera vuelta del 31 de mayo decantará si hay segunda vuelta, la cual se desarrollaría el domingo 21 de junio. Todo depende de la decisión que tomen los colombianos en las urnas.

La encuesta de GAD3 para Noticias RCN se realizó entre el 13 y el 15 de enero de 2026 con mayores de 18 años residentes en Colombia. Fue un sondeo cuantitativo realizado a través de encuestas telefónicas mediante entrevistadores entrenados, con aplicación asistida por software. Tiene un margen de error del 2,83 %, con un nivel de confianza del 95 %.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica:

Encuesta GAD3 para Noticias RCN by info-semana

Más de Política

Paloma Valencia, Vicky Dávila, y Juan Manuel Galán

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán lideran la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella,

Iván Cepeda (30%) y Abelardo de la Espriella (22%) lideran la intención de voto a la Presidencia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella, y Donald Trump.

Abelardo de la Espriella le dice a Donald Trump lo que debe hacer con Petro cuando se reúnan: “Es un peligro”

Campo Elías Ramírez es el nuevo alcalde de Girón, Santander.

Campo Elías Ramírez fue elegido como alcalde de Girón, Santander, tras ganar las elecciones atípicas

El alcalde no se quedó callado y le dijo de todo al máximo mandatario.

Federico Gutiérrez se va de frente contra Petro y le lanza desafiante advertencia: “De una vez le digo”

Cónsul de Colombia en Bilbao interpone tutela contra la Cancillería.

Cónsul en Bilbao interpone tutela contra la Cancillería para ser reintegrado: su reemplazo es ficha del petrismo

Álvaro Uribe e Iván Cepeda

Álvaro Uribe arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda por la seguridad del país: “Viven enamorados de los criminales”

Elecciones atípicas en Girón, Santander

Elecciones atípicas en Girón: abrieron las urnas para elegir al nuevo alcalde del municipio santandereano

Jairo Ladino y María Fernanda Carrascal

Denuncian presuntas irregularidades en las cuentas de campaña de María Fernanda Carrascal: habría presentado firmas falsas

Carolina Corcho

Las dudas sobre el prestamista de la campaña de Carolina Corcho que tenía un restaurante en Bosa y le dio $742 millones

Noticias Destacadas