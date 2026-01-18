Política

Elecciones 2026: estas son las fechas clave para votar en los comicios presidenciales y al Congreso

El 2026 es un año electoral que comienza este 8 de marzo con las consultas interpartidistas y las elecciones a Congreso. Tome nota de las fechas que deberá tener en cuenta.

Redacción Semana
18 de enero de 2026, 10:47 a. m.
Las elecciones legislativas y presidenciales se desarrollarán en el primer semestre de 2026. También habrá consultas interpartidistas en marzo.
Las elecciones legislativas y presidenciales se desarrollarán en el primer semestre de 2026. También habrá consultas interpartidistas en marzo.

Este 2026 es un año electoral y ya está listo el calendario para las elecciones a Congreso, para las consultas interpartidistas y a la Presidencia, que se realizarán en los próximos meses, con fechas clave que la ciudadanía debe tener en cuenta para participar de los comicios que elegirán al nuevo Congreso y al próximo Presidente de la República.

El primer día clave será el domingo 8 de marzo, cuando se desarrollarán las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes, en las que participan 527 listas de candidatos. En esa jornada los votantes podrán elegir a un candidato de su preferencia para cada corporación o votar por toda la lista de un partido o coalición, marcando únicamente el logo del bloque al que respaldan.

Esa misma fecha estará disponible el tarjetón de las consultas interpartidistas, en el que estarán dispuestas las dos coaliciones de aspirantes que se unieron para buscar un candidato único a la Casa de Nariño. Quienes deseen participar en esa elección deberán pedir la papeleta en los puestos de votación y en esta deben marcar la coalición y el candidato de su preferencia, lo que significa que en un mismo documento estarán, por ejemplo, la de la izquierda con el frente amplio y la de la derecha con el Centro Democrático.

La inscripción de cédulas para cambiar el puesto de votación o participar por primera vez en esa elección ya está cerrada. El lunes 2 de marzo se abren las urnas en el exterior y desde la noche del sábado 7 de marzo, a las 7:00 p. m., comenzará a regir el periodo de ley seca y estará vigente hasta las 6:00 a. m. del lunes, según quedó establecido en la Resolución 2581 que emitió la Registraduría.

Cuando las urnas estén cerradas, comenzará el preconteo que muestra los resultados no oficiales de la jornada y el martes, después de la fecha de la votación, el 10 de marzo, iniciarán los escrutinios que documentarán finalmente cómo quedará integrado el nuevo Congreso y dejarán certificado quiénes fueron los ganadores de las consultas interpartidistas.

Las Presidencia de la República

SORTEO DE POSICIONES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS EN LAS TARJETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO 2026
Registrador Nacional, Hernán Penagos. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Las fechas clave del calendario para las elecciones presidenciales comienzan el 21 de enero, cuando vence el plazo para que la Registraduría certifique el número de firmas para la inscripción de los candidatos que aspiran a la Casa de Nariño con el respaldo de grupos significativos de ciudadanos. El día 31 de ese mes inicia de manera oficial la campaña y se suspende la incorporación de nuevas cédulas al censo electoral.

Los aspirantes a la Casa de Nariño tienen hasta el 20 de marzo para modificar la inscripción de sus candidaturas y dos días después la Registraduría publicará el listado de las que fueron aceptadas. Ese mismo documento será remitido a la Procuraduría para que certifique si alguno de ellos tiene causales de inhabilidad.

Gustavo Petro sacó pecho por decreto de emergencia económica y congresistas lo pararon en seco: “No desinforme”

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará el domingo 31 de mayo. Los consulados y embajadas tendrán abiertos sus puestos de votación desde el día 25 de ese mes para los connacionales que residen en el exterior y, en el territorio nacional, la ley seca regirá desde las 6:00 p. m. del sábado anterior a la elección hasta las 6:00 a. m. del lunes siguiente. Tanto para las elecciones a Congreso como para las consultas interpartidistas y las presidenciales las urnas ubicadas en el territorio nacional estarán abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

El resultado de la primera vuelta del 31 de mayo decantará si hay segunda vuelta, balotaje que se desarrollaría el domingo 21 de junio. Todo depende de la decisión que tomen los colombianos en las urnas.

Elecciones 2026: estas son las fechas clave para votar en los comicios presidenciales y al Congreso

