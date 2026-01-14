Política

Gustavo Petro sacó pecho por decreto de emergencia económica y congresistas lo pararon en seco: “No desinforme”

El presidente es señalado de comparar de forma “mañosa” los indicadores económicos del país.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 3:24 p. m.
Congresistas de oposición señalaron al presidente Gustavo Petro por "desinformar" sobre las tasas de endeudamiento del país.
Congresistas de oposición señalaron al presidente Gustavo Petro por "desinformar" sobre las tasas de endeudamiento del país. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA / Presidencia

El presidente Gustavo Petro sacó pecho por el anuncio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre una nueva emisión de bonos, que tendrá un montó de 4.950 millones de dólares, asegurando que esa decisión es la evidencia de los resultados de los decretos de emergencia.

La cartera informó sobre la operación de colocación de bonos globales que tendrán vencimientos a 2029, 2031 y 2033 para los inversionistas, un movimiento que ese despacho calificó como la emisión “más grande de la historia”.

“Se ha desplomado la tasa de interés en dólares con que nos endeudamos. Antes, después de hundir el Congreso la ley de financiación del Estado, era 12% y hasta 8% y, ahora, esa tasa se desplomó a 5,9%, gracias a la expedición del decreto tributario por emergencia Se desplomó la tasa de riesgo del país”, aseguró el jefe de Estado en su cuenta de X.

“Presidente Gustavo Petro, no desinforme. La tasa de endeudamiento en dólares y la tasa de endeudamiento en pesos son cosas totalmente diferentes, y cada una de ellas sigue estando altísima”, le dijo Valencia al jefe de Estado.

Gustavo Petro aceptó no manejar la política exterior de Colombia por redes sociales, dice congresista

El representante a la Cámara, Andrés Forero, se sumó al jalón de orejas al presidente de la República. “¡Qué deshonestidad intelectual! Mañosamente Petro compara tasas de bonos en dólares y en pesos para engañar incautos diciendo que su emergencia bajó tasas. Lo cierto es que en los dos tipos de bonos las tasas se duplicaron respecto a Duque y subió la deuda 400 billones de pesos sin pandemia", advirtió el congresista

El mensaje de Petro al magistrado Camargo

Pero la cuestión sobre las diferentes tasas de endeudamiento del país no es el único punto que llama la atención sobre el trino escrito por el mandatario colombiano. Petro envió un mensaje al magistrado Carlos Camargo, quien estará a cargo de estudiar el decreto de la emergencia económica que fue demandado ante ese tribunal por parte de varios políticos de la oposición.

“Si el magistrado Camargo se pronuncia a favor de los oligopolios, verá como se disparará el costo de la deuda hasta la insostenibilidad de nuevo. Cómo lo que era sobreviniente, llega en realidad. El razonamiento económico, que entregamos a la Corte Constitucional, ha demostrado con los datos reales que es correcto“, puntualizó Petro.

Camargo, quien se desempeñó como defensor del pueblo, quedó con la asignación de la elaboración de la ponencia sobre el decreto e la emergencia económica, caso que será analizado con carácter prioritario por el alto tribunal.

Noticias Destacadas