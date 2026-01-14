Política

Gustavo Petro aceptó no manejar la política exterior de Colombia por redes sociales, dice congresista

Legisladores detallaron los llamados que le hicieron al presidente durante la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

Reunión de la Comisión Asesora Relaciones Exteriores realizada en la noche del martes 13 de enero.
Foto: Cortesía Presidencia de la República

Al presidente Gustavo Petro los congresistas de la oposición le pidieron no manejar la diplomacia de Colombia a través de las redes sociales y el mandatario aceptó esa solicitud.

La petición fue presentada por los legisladores en medio de la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó el Gobierno nacional tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y en medio de los acercamientos que tiene el jefe de Estado colombiano con la Casa Blanca.

El mensaje de los congresistas es claro: las posturas del Ejecutivo en relación con la política exterior no pueden depender de lo que se publique en X y, por el contrario, requieren de un manejo minucioso para resguardar los intereses del Estado.

El senador José Luis Pérez, de Cambio Radical, aseguró que ese encuentro fue “una sesión de una reunión ordinaria, franca y abierta con el presidente Petro. Se le reclamó, por ejemplo, por parte nuestra como oposición, que no intentara seguir manejando las relaciones exteriores de Colombia y, menos con los Estados Unidos, con el cual va a tener una reunión con el presidente Trump, por redes sociales".

En esa cita estuvieron los expresidentes Juan Manuel Santos, César Gaviria y Ernesto Samper, además de la canciller Rosa Villavicencio, los vicecancilleres Juana Castro Santamaría y Mauricio Jaramillo Jassir, el exembajador Julio Londoño Paredes y congresistas de diferentes bancadas.

Según relató el senador Pérez, en el encuentro se dijo que “es un error cualquier comentario o cualquier respuesta a la postura de un gobierno como los Estados Unidos hacerla por redes sociales. Existen los mecanismos diplomáticos y a eso se le llamó y el presidente lo recibió con tranquilidad y lo aceptó”.

El presidente Petro afirmó que en esa cita se presentaron “muchas coincidencias” entre los participantes. “Se reunió la comisión asesora de las relaciones exteriores del país. Asistieron todos los expresidentes liberales del país, se excusaron conservadores y uribistas. Llegaron los congresistas del Pacto y de Cambio Radical y los excancilleres Valencia Jaramillo y Julio Londoño Paredes”, expresó el mandatario.

Lo que se discute en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es de carácter reservado. No obstante, la representante Carolina Arbeláez detalló que los congresistas le recordaron al presidente que ese asunto no puede manejarse desde las redes.

Los expresidentes Iván Duque y Andrés Pastrana le hicieron saber al actual jefe de Estado sus apuntes sobre este asunto al Gobierno, de manera virtual, porque ambos se encontraban fuera del país.

