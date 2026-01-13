Quiénes van y quiénes no: así queda la asistencia de expresidentes a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por Petro

Este martes, 13 de enero, el presidente Gustavo Petro convocó a una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, con el fin de atender la crisis diplomática con Estados Unidos, desatada por la reacción del mandatario colombiano ante la intervención militar norteamericana en Venezuela.

Como es costumbre, se citó a los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque a la instancia consultiva, con el fin de que emitan un concepto sobre las tensiones con el mandatario estadounidense Donald Trump.

El primero en contestar a la invitación fue Andrés Pastrana, quien dijo que no asistirá por estar fuera del país, pero expresó la importancia de rectificar la política de drogas del Gobierno nacional y el apoyo del mismo al régimen de Venezuela.

“La presente para excusar mi ausencia de la próxima reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por encontrarme fuera del país. Será esta, sin duda, la oportunidad para rectificar la política de su gobierno frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narco régimen de Venezuela que aún mantiene secuestrados a un número importante de presos políticos”, dijo Pastrana en la misiva.

Quien tampoco asistirá es Álvaro Uribe Vélez, quien aseguró que se comunicará directamente con la canciller Rosa Villavicencio, como acostumbra a hacer desde que se terminó su periodo presidencial.

“Desde que salí de la Presidencia no he asistido, pero he cumplido mi deber hablando con los cancilleres”, sostuvo en entrevista con La FM.

Y el expresidente Iván Duque, desde su cuenta de X, aseguró que no estará en la reunión por estar fuera del país, cumpliendo con compromisos previamente adquiridos.

He informado a la @CancilleriaCol que no estaré en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, convocada para hoy, debido a que me encuentro fuera del país atendiendo compromisos previamente adquiridos.



No obstante, me he comunicado con la Señora Canciller con quien sostuve… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 13, 2026

“No obstante, me he comunicado con la señora canciller, con quien sostuve una conversación amable y sincera. Le indiqué que considero importante, para el manejo de las relaciones con los EE. UU., retomar la agenda integral de lucha contra el narcoterrorismo, que se ha perdido en el actual Gobierno”, dijo Duque.

Le manifestó que, con el fin de retomar la lucha contra el narcoterrorismo, se debe mejorar la erradicación y combatir a los grupos armados.

“Colombia debe mostrar resultados y compromisos contundentes como base de una relación compartida y una alianza bipartidista y bicameral, que llegó en nuestro gobierno a hacer de Colombia aliado estratégico de los EE. UU., reconocido por la Casa Blanca y el Congreso de ese país. Expresé mi disposición patriótica de contribuir siempre al fortalecimiento de las relaciones internacionales de Colombia”, concluyó.

Por otro lado, el expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, sí asistirá: “Alguien tiene que decir las cosas”.

En su intervención, el expresidente reiterará sus reparos frente a la política de paz del Gobierno nacional, que ha deteriorado la relación con Estados Unidos.

Los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, igualmente, confirmaron su asistencia a la reunión de esta tarde.

El Gobierno nacional convoca para escuchar las posturas de los expresidentes, pero el resultado no implica que el presidente Petro esté obligado a tomar decisiones de acuerdo a lo conversado.