En uno de los momentos de mayor tensión en Venezuela, tras la reciente captura del líder del régimen, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Donald Trump, el presidente Gustavo Petro, preocupado por el impacto de lo que pueda ocurrir en el vecindario, convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

El encuentro privado se adelantará en la Casa de Nariño este martes, 13 de enero, a las 3:00 p.m., y Petro pretende que asistan los expresidentes de Colombia, con quienes sostiene, en su mayoría, profundas diferencias políticas. La canciller Yolanda Villavicencio adelantó la convocatoria, a la que asistirán los senadores y representantes de las comisiones segundas que hoy están en su receso legislativo.

Gustavo Petro Presidente de Colombia Foto: Presidencia

Petro presentará los principales asuntos de interés para la relación bilateral con Estados Unidos, así como la situación en Venezuela y otros asuntos de política global que son prioritarios para el país, informó la Presidencia.

El presidente hablará inicialmente, según la agenda. Posteriormente, su canciller Yolanda Villavicencio y luego habrá comentarios de la Comisión y se cerrará la sesión.

El expresidente Andrés Pastrana, uno de los más acérrimos críticos de Gustavo Petro, fue uno de los primeros en bajarse del bus y confirmar que no asistirá a la reunión.

Andrés Pastrana y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

En una misiva dirigida a Petro, el político conservador escribió: “La presente para excusar mi ausencia de la próxima reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por encontrarme fuera del país. Será esta, sin duda, la oportunidad para rectificar la política de su gobierno frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca y el apoyo al narco régimen de Venezuela, que aún mantiene secuestrados a un número importante de presos políticos”. Pastrana ha dicho en varios escenarios que Petro es “el canciller de Nicolás Maduro”.

Se desconoce si asistirá el expresidente Álvaro Uribe, con quien Petro se ha enfrentado recientemente en sus redes sociales. Tampoco ha confirmado la asistencia los exmandatarios Iván Duque, César Gaviria y Juan Manuel Santos.

El expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa/Presidencia

La primera sesión de la Comisión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores supone un desafío para Petro porque es el primero que se realizará en el 2026, a menos de ocho meses de que abandone la Casa de Nariño.

Además, porque en sus más de tres años y medio de gobierno, el hoy jefe de Estado no ha logrado reunir a los expresidentes en dicha Comisión. El expresidente Ernesto Samper, cercano al Pacto Histórico, es uno de los que siempre asiste a sus convocatorias. De hecho, en mayo de 2023, Petro dejó plantado a Samper en una Comisión donde se trataron asuntos jurídicos entre Colombia y Nicaragua, donde la isla de San Andrés fue protagonista.

El expresidente Juan Manuel Santos ha asistido a sesiones donde se discutieron asuntos de Venezuela. No obstante, en esta oportunidad no ha informado si asistirá.

A excepción de Ernesto Samper, todos los expresidentes de Colombia han sido críticos frente a la posición que Gustavo Petro ha adoptado frente al régimen de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos en el país vecino.