“Petro es el canciller de Maduro... Tiene que estar muy asustado”: Andrés Pastrana, tras la captura del dictador

El expresidente asegura en SEMANA que el actual mandatario “sabe lo que se le viene... En Colombia, el Cartel de los Soles es el Pacto de la Picota”.

Redacción Semana
4 de enero de 2026, 5:25 p. m.
Andrés Pastrana, Nicolás Maduro, y Gustavo Petro.
Andrés Pastrana, Nicolás Maduro, y Gustavo Petro. Foto: SEMANA / Getty / Presidencia

El expresidente Andrés Pastrana, en diálogo con SEMANA, se refirió a la operación militar adelantada el pasados sábado, 3 de enero, en territorio venezolano, que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro.

En la entrevista, Pastrana aseguró que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene que estar muy asustado después de lo que pasó en el vecino país y la llegada de Nicolás Maduro a Nueva York para enfrentar a la justicia.

“Petro es el canciller de Maduro”, dice sin rodeos. “Ha sido oficialmente. El único país que ha visitado varias veces es Venezuela para hablar con Nicolás Maduro y recibir instrucciones sobre qué hacer”, resaltó Pastrana.

Además, agregó que “así como en Venezuela hay el Cartel de los Soles, y su jefe fue capturado, aquí en Colombia está el Pacto de la Picota, ese es el comparativo. Y eso quedó demostrado porque su hijo y su hermano han declarado que hay plata del narcotráfico en la campaña de Petro”.

Esta es una de las razones que manifestó el expresidente del por qué Gustavo Petro debe estar asustado, porque el jefe de Estado sabe con seguridad “lo que se le viene pierna arriba el próximo 8 de agosto”.

Vea la entrevista con Andrés Pastrana

“Aquí lo que hay es una guerra contra el narcotráfico. Por primera vez, los Estados Unidos de frente van contra los jefes de uno de los carteles más importantes del mundo, que es el Cartel de los Soles”, expresa.

En desarrollo...

