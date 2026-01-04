“La captura de Maduro va a contribuir a que no tengamos a la dictadura conspirando para dejar al petrismo en el poder”: Iván Duque

SEMANA: Usted ha sido una de las personas más cercanas a la causa venezolana. ¿Cómo vivió la caída de Nicolás Maduro y todo lo que ha venido después?

Iván Duque: La captura de Maduro con una operación de precisión y quirúrgica yo la venía sugiriendo desde hace mucho tiempo. Fue impecable, contundente y un triunfo de la legalidad frente a un tirano abominable que era el Milosevick de América Latina. Ahora se requiere un plan para el retorno a la democracia que requiere la participación protagónica de María Corina Machado y la resistencia democrática. La transición a la democracia no la puede dirigir el círculo cercano de la dictadura.

SEMANA: ¿Cómo podría ser ese esquema de transición que enunció Trump?

Iván Duque: En fases: tres meses de estabilización con una mesa de Unidad Nacional en la que esté Edmundo González y María Corina, luego la agenda de reforma institucional para tener una constitución democrática y no un traje a la medida de la tiranía, que permita tener un poder judicial y un congreso independiente y la puesta en marcha de un nuevo orden institucional. Este proceso debe adelantarse con velocidad.

SEMANA: ¿Cómo queda en este escenario el rol de María Corina Machado?

Iván Duque: Trump fue bastante crítico, dijo que “creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país”.

María Corina es la única líder nacional hoy en Venezuela y la reconstrucción de Venezuela pasa por ella. Estados Unidos debe garantizar su retorno y su seguridad para estar en la calle con la ciudadanía, promoviendo el retorno a la democracia. Ella desde luego tiene resistencia en sectores chavistas, es obvio, pero tiene el talante para unir al país en torno a una visión de futuro. Sin ella un plan de reconstrucción fracasaría.

SEMANA: El presidente Trump le dijo a Gustavo Petro “He must watch his ass” (debe cuidar su trasero). ¿Eso qué significa?

Iván Duque: Que Petro no puede seguir impunemente dándole espacio a que el narcotráfico se fortalezca. El desmonte de los grupos manuales de erradicación, la bajas incautaciones como porcentaje de la producción potencial, la designación de gestores de paz a cabecillas del narco y los bajos niveles históricos de erradicación serán abordados por los Estados Unidos de manera clara y ante su justicia.

SEMANA: ¿Cómo cree que este tema vaya a impactar a Colombia? ¿Y a las elecciones?

Iván Duque: Para Colombia que no esté Maduro en el poder en Venezuela y que Estados Unidos esté liderando la transición a la democracia en ese país es una gran noticia. Eso va a contribuir a que no tengamos a la dictadura conspirando para dejar al petrismo en el poder en Colombia.

SEMANA: Aprovecho para preguntarle por todo lo que pasó en Colombia, días antes de esta enorme noticia de Maduro. Los días habían sido también frenéticos: emergencia económica: salario mínimo, nuevos impuestos. ¿Qué piensa de todo eso que se está juntando?

Iván Duque: Gustavo Petro quiere preservar el poder al costo que sea, a pesar del desastre de su gobierno. Lo quiere hacer con populismo extremo, con demagogia, con beneficios al crimen organizado, como lo es la farsa de “La Paz total” y utilizando cortinas de humo, controversias y falsas causas amparadas en la “lucha de clases”.

Petro deja unas finanzas públicas en cuidados intensivos, la reputación internacional de Colombia en el piso, la salud y la seguridad destrozadas y la seguridad energética comprometida. Ese es el legado de Petro.

SEMANA: ¿Y cómo explica tantas decisiones de tan profundo calado en la última semana del año?

Iván Duque: Con la emergencia económica y el aumento irresponsable del salario mínimo lo que busca es afectar a los que invierten y generan empleo, bajo el pretexto de crear falso bienestar. Todo lo de Petro es pan para hoy y hambre para mañana.

SEMANA: ¿Cuál es el objetivo entonces?

Iván Duque: Para conseguir plata de los empresarios y financiar su intervención en política en favor del pacto histórico y sus candidatos y, por otro lado, conseguir votos con el aumento del mínimo. Es la partitura de Chávez, Evo, Correa y AMLO juntas. A Petro no le importan las consecuencias de sus actos irresponsables, solo la rentabilidad política inmediata. Esperamos que las cortes eviten el desastre de estas medidas con urgencia.

SEMANA: ¿Por qué le parece este camino tan parecido al que recorrió el chavismo?

Iván Duque: Como lo dije en mis redes: El incremento del salario mínimo no está acompañado de un incremento de la productividad del 23 %. Las empresas, y en particular las pequeñas, para las que los salarios son una parte muy grande de sus costos, se enfrentarán a duras decisiones sobre su personal, o a evaluar su propia supervivencia. La medida es dura para todos pero particularmente desigual hacia los pequeños negocios. Así mismo, ninguna inversión genera rendimientos del 23 %, por lo menos dentro de la legalidad esto es casi imposible. La capacidad de generar ingresos en todos los sectores de la economía se va a rezagar contra los costos. Sufren quienes buscan construir país en la legalidad.

SEMANA: ¿Y en Venezuela qué pasó?

Iván Duque: En Venezuela, la agenda incluyó un incremento desproporcionado del salario mínimo que debilitó a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, y continuó con la nacionalización de otras más grandes. Los caminos del populismo son bien conocidos.

SEMANA: ¿Qué es lo conocido?

Iván Duque: El hecho de que es claro que aunque en el corto plazo esta medida populista haga parecer que hay más dinero, para controlar la presión inflacionaria que se va a generar, el Banco de la República seguramente tendrá que subir las tasas de interés, con las consecuencias que esto representa para la inversión y el consumo. Por supuesto, quien causa el problema hoy, mañana denunciará las consecuencias de sus propias medidas, pero sin asumir ninguna responsabilidad.

SEMANA: ¿Qué efectos siente que vienen con ese salario mínimo?

Iván Duque: Como ya se ha visto durante el último año, el número de las personas que ganan menos de un salario mínimo puede seguir aumentando. Esto significa dos cosas: mayor informalidad y un mayor número de personas que pasan de tener un trabajo de tiempo completo a un trabajo de tiempo parcial. Esta población va a sufrir más que quienes ganan salarios más altos. Se está generando más desigualdad a pesar de usar el disfraz de la equidad.

SEMANA: El gobierno, por otro lado, decretó la emergencia económica. Aumentará el impuesto al patrimonio, subirá el IVA a los licores, gravará las compras digitales y seguramente vendrán muchos más. ¿Qué impacto tendrá eso?

Iván Duque: Va a espantar la inversión, crear incertidumbre, minar la confianza de muchos y crear dudas de los mercados y calificadoras. Sin duda habrá también efectos inflacionarios y, sumado a la enfermedad holandesa que está creando la bonanza de narcotráfico, se configurará un coctel perfecto de fragilidad macroeconómica.

SEMANA: ¿Usted cree que esa emergencia económica es constitucional?

Iván Duque: Es inconstitucional y un golpe a las instituciones. Espero que la Corte mate ese esperpento con velocidad y sentido de urgencia.

SEMANA: El gobierno saldrá a recoger tres millones de firmas para la Constituyente. ¿Ve este proyecto como una realidad o le parece un globo para mover el panorama electoral?

Iván Duque: Petro quiere que el Pacto y sus candidatos se comprometan con una constituyente para él regresar y perpetuarse, al igual que para capturar todas las instituciones y organismos de control. Esa constituyente debe ser derrotada y para ello se requiere contundencia en la configuración de mayorías parlamentarias y de una gran alianza que derrote con fuerza el legado desastroso de Petro.

SEMANA: Usted dijo el año pasado que el presidente que llegue recibirá varias bombas. ¿Siguen siendo las mismas?

Iván Duque: Sí y son las siguientes: Bomba Fiscal, bomba de Salud, bomba de seguridad, bomba energética y si quiere bomba de relaciones exteriores y bomba social, que son las más peligrosas y que pueden desatar una crisis salida de proporciones y consecuencias para el país. Por eso se requiere tecnocracia, gerencia, equipo y ausencia de miedo a la impopularidad para hacer lo debido y lo correcto.

SEMANA: Las elecciones parecen estar muy polarizadas en los dos extremos de la política, encarnados hoy en Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. ¿Cómo se explica eso?

Iván Duque: Es producto de la polarización que genera el neocomunismo, tal cual lo han hecho en Argentina, Bolivia, Ecuador, donde llegaron con candidatos extremistas que superaron el 30 %, y por lo tanto es también producto de la urgencia de la gente por tener candidatos presidenciales con capacidad para derrotarlos. Es tan sencillo como que las encuestas se resumen en la batalla entre el heredero de Petro y la defensa de la democracia.

"Las encuestas se resumen en la batalla entre el heredero de Petro y la defensa de la democracia", dice Duque. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Colprensa

SEMANA: El expresidente Álvaro Uribe, tras su absolución volvió a la arena política y está muy activo, ¿Cómo ve a su partido, el Centro Democrático?

Iván Duque: El Centro Democrático tiene a una gran candidata como Paloma, que derrotó a los sectores radicales del partido y está construyendo un camino de centro, por lo cual el partido debe lograr al menos 18 senadores y la mayor cantidad posible de representantes. Eso puede darle fuerza para dar una sorpresa o sumar hacia quien tome una delantera holgada.