La audaz captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por las fuerzas especiales estadounidenses en la madrugada del sábado, 3 de enero, ocupó portadas y titulares a nivel mundial. Más aún tras la confirmación del presidente Donald Trump de esta operación que marcó un punto de quiebre sin precedentes en la historia reciente de Venezuela y en la arquitectura política de América Latina.

Una noticia que tomó a muchos por sorpresa y que tras el registro de las explosiones que se escucharon en Caracas, llevaron a que más tarde el propio Trump le anunciara al mundo que no solo capturaron al dictador venezolano, sino también a su esposa, Cilia Flores.

Los detalles de todo lo que se ejecutó fueron expuestos por el propio mandatario estadounidense en una rueda de prensa desde Mar-a-lago, en donde detalló que esta operación se iba a ejecutar “hace cuatro días”, pero las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas, hasta que el objetivo se cumplió.

Estas son las primeras imágenes de Maduro y su esposa en la DEA. Foto: Montaje:SEMANA

Un escenario en el que también el mundo conoció la primera foto de Maduro capturado y ya dentro del buque Iowa Jima rumbo a Estados Unidos. Este mismo sábado en la noche, el hombre que dirigió el destino de Venezuela bajo el régimen chavista pisaba suelo estadounidense y era conducido a una cárcel en Nueva York.

Pero más allá del impacto mediático de sacar del poder a Maduro, el dictador que encabezó durante más de una década el chavismo, ahora se abren una serie de interrogantes: ¿qué sigue ahora para Venezuela?, ¿se acabará el régimen?, ¿quiénes son los siguientes en caer?, ¿cuál será el papel de María Corina Machado?.

La cárcel donde estará Nicolás Maduro es el Metropolitan Detention Center, en Nueva York. Foto: AP/AFP

Expertos consultados por SEMANA explicaron el panorama que le espera a Venezuela y la región con un claro mensaje: una operación exitosa, pero que “no implica la caída del chavismo”, pues falta mucho camino por recorrer. Por ahora, lo claro es que Maduro deberá enfrentar a la justicia de Estados Unidos por narcotráfico.

“Una operación exitosa, pero no un proceso fácil”

Para Ronal Rodríguez, del Observatorio Venezuela, si bien la operación para dar con la captura de Maduro fue exitosa y logró el objetivo de llevarlo ante la justicia de los Estados Unidos, también pone sobre la mesa varias situaciones, pues “no niega que no sea una acción que viole el derecho internacional. El gobierno de los Estados Unidos, desde que inició la presión hacia el régimen venezolano, ha venido violando el derecho internacional”.

Esto debido a las numerosas críticas que desde varios sectores y en especial del Partido Demócrata, junto con otros líderes políticos, vienen criticando sobre el actuar de Trump para detener al presidente venezolano.

Rodríguez explicó a SEMANA que esta situación “al interior de Estados Unidos la quieren presentar como delitos de guerra, pero en ese caso yo me quedo con la interpretación y la lectura que hace Human Rights Watch, que reconoce esto como ejecuciones extrajudiciales en el marco en las que se dieron de las narcolanchas”.

DONALD TRUMP, NICOLÁS MADURO Foto: AP

Y es que para el experto, se trata de “una de las operaciones más complejas que se ha desarrollado en América Latina en los últimos años. Salir de un presidente, capturarlo, llevarlo ante la justicia de los Estados Unidos no es labor menor”.

Por eso detalló que tras la captura de Maduro lo que viene “no va a ser un proceso fácil y digamos que en términos militares la operación es muy exitosa. Habrá que ver si esto en términos políticos termina siendo exitoso para Venezuela y para la región. Recordemos que los principales afectados por la crisis venezolana siempre vamos a ser los colombianos”.

Y es que el presidente Donald Trump fue muy claro durante la rueda de prensa de este sábado, la decisión de capturar a Maduro fue porque en varias oportunidades se le dio la oportunidad de entregarse y no ocurrió, además explicó que “Venezuela protegía a cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en riesgo los intereses y vidas de Estados Unidos”.

Por eso, para Erich Saumeth, experto en seguridad y defensa, la acción realizada no violaba el derecho internacional, pues el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles son “organizaciones que afectan la seguridad nacional de Estados Unidos causando muerte dentro de la población estadounidense” por lo que el marco jurídico le permitía realizar esta operación.

“Independientemente de lo que diga o no la comunidad internacional de Estados Unidos lo va a seguir realizando porque estos presidentes dan esas órdenes porque consideran que tienen el sustento de la base jurídica para tales efectos”.

“Comienza un proceso de transición”

Si bien fue exitosa y calculadora la manera como Estados Unidos logró entrar a Caracas y realizar este operativo, que para Erich Saumeth, experto en defensa y seguridad, era una misión que venía desarrollándose dentro de una campaña que inició en septiembre del año pasado con objetivos muy claros contra el narcotráfico, pero también el desmantelamiento del Cartel de los Soles, el reto ahora es el proceso de transición que comienza para Venezuela.

“La pregunta en cuestión es cómo será esa transición, si va a ser negociada y si esa transición negociada va a ser completamente pacífica porque ya hay rumores de movimientos al interior de las Fuerzas Armadas nacionales bolivarianas. Ellos también son un grupo de poder significativo. En Venezuela no solamente negocias con quienes detentan el poder político, sino con quienes detentan el poder armado y con quienes detentan otro tipo de gobernanzas criminales, por ejemplo el ELN y la FARC en el occidente de ese país”, manifestó.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: Getty Images

Ante cómo va a gobernarse ahora Venezuela, Trump indicó que Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que pueda producirse una transición política, tras la operación militar para sacar del país al líder venezolano, Nicolás Maduro.

En ese sentido, también señaló que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le dijo al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que está dispuesta a cooperar con Washington tras la captura de Nicolás Maduro, afirmó el sábado Donald Trump.

Ronal Rodríguez señaló que en el caso de la vicepresidenta venezolana “una eventual transición en manos de Rodríguez es muy llamativa. Primero, Delcy Rodríguez es la vicepresidenta y si ya se juramentó como presidenta encargada... nunca se puede descartar que Delcy Rodríguez termine llevando a Venezuela hacia la democracia”.

Y en ese escenario recordó que el artículo 233 de la Constitución venezolana dice que ante la falta absoluta del presidente durante los cuatro primeros años se posesionará la vicepresidenta, “quien tendrá que proceder a una nueva elección universal directa en los 30 días consecutivos. Habría que ver si esa es la figura que se pretende utilizar o que se va a utilizar para esta negociación”.

Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, ¿qué pasará con ellos?

Saumeth describió que la situación para Diosdado Cabello, ministro del Interior, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa, quienes también están en la mira de Estados Unidos con sendas recompensas, es de un mensaje claro que envió hoy el presidente Trump, quien advirtió que está listo para lanzar una segunda ofensiva militar, incluso de mayor escala.

“El hecho de que no los hayan capturado también puede ser por razones políticas, les están dando una oportunidad para salir. Pero resulta que aquí falta ver qué es lo que va a suceder en los próximos días. Nosotros estamos frente a escenarios hipotéticos, pero tenemos que esperar a cómo Estados Unidos, que es la que en este momento tiene la iniciativa estratégica, actúa en los próximos días”, dijo Saumeth.

Diosdado Cabello aparece con chaleco antibalas tras captura de Maduro: “Ataque terrorista contra nuestro pueblo” Foto: VTV

El mensaje contundente de Trump también se refiere a que “hay un mensaje político muy fuerte y es un mensaje que afecta de manera directa al progresismo o socialismo latinoamericano”, como el hecho de que también se refiriera al presidente Gustavo Petro y le advirtiera que cuidara “su trasero”.

“Aquí los principales preocupados por esta operación son tanto el presidente Lula da Silva como el presidente Petro, porque pueden ser objetivos legítimos en un futuro muy cercano, sin duda alguna”, afirmó.

Para Rodríguez el tema va más allá, pues “Diosdado Cabello muy seguramente va a querer mantenerse en el poder por la fuerza y también el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado eventualmente una segunda acción en esa dirección. Entonces es bastante complejo”.

“Su caída no implica el fin del chavismo”

“Es demasiado temprano para hablar del final de la revolución bolivariana y del chavismo. Por el contrario, ellos lo que han esbozado es que ante esta situación iban a causar un estado de desestabilización en el país, que iban a apostarle a una guerra de guerrillas y una guerra de resistencia y particularmente que iban a sabotear todo proceso de transición”, sostuvo el experto del Observatorio de Venezuela ante el logro de Estados Unidos de capturar a Maduro.

El camino aún es largo y el panorama puede resultar difícil para que Venezuela salga del chavismo: “Si bien hoy se ha salido de Nicolás Maduro, puede darse una dinámica donde el régimen pase a la oposición ilegítima y legal y que busque a través de acciones subversivas evitar que Venezuela pueda recuperar la democracia”.

Y es que, en palabras de Rodríguez, la revolución bolivariana siempre ha sentido que tiene una deuda histórica porque “lleva desde el golpe de Hugo Chávez preparándose para escenarios en los cuales pierden el poder y pasan la resistencia armada, que no es menor”.

Por eso, para Saumeth la captura de Maduro abre una puerta, pues “mato la culebra por la cabeza porque capturo al principal líder. Y bien, es un mensaje directo para el resto del Cartel para que eso facilite esa transición de poder que va a haber”, ante la advertencia de Trump de que van a sacar a las personas malas del poder.

El papel de María Corina Machado

Entre las declaraciones que Trump dio y sorprendieron a muchos fue la que dio sobre la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado al asegurar que “no tiene el apoyo o el respeto” necesarios para gobernar Venezuela.

Donald Trump y María Corina Machado. Foto: Getty Images

Palabras que para Rodríguez significan que “se está reconociendo una verdad de facto y es que el poder del Estado está en manos del chavismo y que tendría que ser un actor del chavismo el que facilitara la transición”.

Una realidad que para el experto también lleva que en un futuro para Venezuela “no es el padrinazgo de Donald Trump lo que le va a dar la legitimidad a María Corina Machado para jugar un papel en el futuro político sino que será el papel que le den los venezolanos. Eso nos llevaría eventualmente a un caso en el cual María Corina se pueda presentar a unas elecciones en el marco de la transición”.

Es por eso que el desenlace dependerá de la capacidad de transformar ese golpe estratégico de Estados Unidos, al lograr la caída de Maduro, en una salida política sostenible para Venezuela y la región. Todo está por verse.