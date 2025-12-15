El ejército de Estados Unidos realizó el lunes, 15 de diciembre, una serie de ataques contra tres embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico oriental, que dejaron ocho personas muertas, informó el Comando Sur estadounidense.

Según detalló SOUTHCOM en un mensaje publicado en la red social X, las operaciones se llevaron a cabo este lunes bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y estuvieron a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

Los ataques, descritos como acciones letales, se ejecutaron en aguas internacionales contra buques que, de acuerdo con la información oficial, eran operados por organizaciones catalogadas como terroristas.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

El comando militar indicó que labores de inteligencia confirmaron que las embarcaciones navegaban por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en el transporte de drogas. En total, murieron ocho hombres durante las acciones: tres en la primera nave, dos en la segunda y tres en la tercera.

En total, tres ataques dieron de baja a 8 personas en total | Foto: Captura de pantalla de X @southcom

Estos ataques se enmarcan en la denominada Operación Lanza del Sur, una campaña impulsada por la administración Trump para combatir el narcotráfico marítimo. El pasado 4 de diciembre, el Comando Sur también reportó otro ataque en el Pacífico oriental contra una embarcación vinculada al narcotráfico, en el que murieron cuatro personas a bordo, según informó entonces la institución a través de redes sociales.

La campaña antidroga en el Caribe y el Pacífico de las fuerzas armadas estadounidenses bajo el mando del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ya dejan al menos 95 muertos y 26 lanchas destruidas desde principios de septiembre.

Los bombardeos han venido acompañados de un masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye el portaaviones más grande del mundo y una serie de buques de guerra.

El gobierno de Donald Trump mantiene su campaña contra los grupos narcotraficantes en la región. | Foto: AFP

Trump insiste en que el objetivo es combatir el narcotráfico, mientras que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, afirma que se trata de un pretexto para un cambio de régimen en Caracas y apoderarse del petróleo.

Los motivos de este despliegue cerca de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, suscitan dudas, ya que la nación sudamericana tiene un peso bastante inferior a países como Colombia o México en el narcotráfico.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, denuncia que el gobierno de Donald Trump tiene intención de derrocarlo. Washington y gran parte de la comunidad internacional acusan al régimen venezolano de haber cometido un fraude electoral el año pasado para mantenerse al frente de un país golpeado por años de crisis económica y política.