Suscribirse

Mundo

Nuevo ataque de Estados Unidos contra supuestas ‘narcolanchas’ dejan al menos ocho muertos

Los nuevos bombardeos quedaron captados en video por parte de las fuerzas militares estadounidenses.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
16 de diciembre de 2025, 4:06 a. m.
Nuevo ataque en el Pacífico de parte de las fuerzas militares de Estados Unidos.
Nuevo ataque en el Pacífico de parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. | Foto: Captura de pantalla de X @southcom

El ejército de Estados Unidos realizó el lunes, 15 de diciembre, una serie de ataques contra tres embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico oriental, que dejaron ocho personas muertas, informó el Comando Sur estadounidense.

Según detalló SOUTHCOM en un mensaje publicado en la red social X, las operaciones se llevaron a cabo este lunes bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y estuvieron a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

Los ataques, descritos como acciones letales, se ejecutaron en aguas internacionales contra buques que, de acuerdo con la información oficial, eran operados por organizaciones catalogadas como terroristas.

El comando militar indicó que labores de inteligencia confirmaron que las embarcaciones navegaban por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaban involucradas en el transporte de drogas. En total, murieron ocho hombres durante las acciones: tres en la primera nave, dos en la segunda y tres en la tercera.

En total, tres ataques dieron de baja a 8 personas en total
En total, tres ataques dieron de baja a 8 personas en total | Foto: Captura de pantalla de X @southcom

Estos ataques se enmarcan en la denominada Operación Lanza del Sur, una campaña impulsada por la administración Trump para combatir el narcotráfico marítimo. El pasado 4 de diciembre, el Comando Sur también reportó otro ataque en el Pacífico oriental contra una embarcación vinculada al narcotráfico, en el que murieron cuatro personas a bordo, según informó entonces la institución a través de redes sociales.

La campaña antidroga en el Caribe y el Pacífico de las fuerzas armadas estadounidenses bajo el mando del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ya dejan al menos 95 muertos y 26 lanchas destruidas desde principios de septiembre.

Contexto: Videos y radares revelan vuelos de aviones de combate y drones de Estados Unidos cerca de Venezuela tras amenazas de Trump

Los bombardeos han venido acompañados de un masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye el portaaviones más grande del mundo y una serie de buques de guerra.

El gobierno de Donald Trump mantiene su campaña contra los grupos narcotraficantes en la región. | Foto: AFP

Trump insiste en que el objetivo es combatir el narcotráfico, mientras que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, afirma que se trata de un pretexto para un cambio de régimen en Caracas y apoderarse del petróleo.

Los motivos de este despliegue cerca de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, suscitan dudas, ya que la nación sudamericana tiene un peso bastante inferior a países como Colombia o México en el narcotráfico.

Contexto: El audio del piloto que casi choca con una aeronave militar de EE. UU. cerca de Venezuela: “Tuvimos que detener el ascenso”

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, denuncia que el gobierno de Donald Trump tiene intención de derrocarlo. Washington y gran parte de la comunidad internacional acusan al régimen venezolano de haber cometido un fraude electoral el año pasado para mantenerse al frente de un país golpeado por años de crisis económica y política.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump sacude la política antidrogas: considera seriamente reclasificar la marihuana, ¿por qué?

2. Cámara aprueba en segundo debate la Ley Jineth Bedoya Lima: obligará a capacitar a funcionarios públicos en violencia de género

3. Nuevo ataque de Estados Unidos contra supuestas ‘narcolanchas’ dejan al menos ocho muertos

4. La cuantiosa fortuna que dejó el famoso director de cine Rob Reiner, tras su asesinato. ¿Quién la heredará?

5. Esta es la recompensa por el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosNicolás MaduroDonald TrumpVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.