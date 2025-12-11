Nicolás Maduro arremete contra Trump y denuncia “secuestro” y “piratería” por buque petrolero confiscado

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este jueves, 11 de diciembre, como acto de “piratería naval criminal” el decomiso por parte de Estados Unidos de un buque cargado de crudo venezolano y denunció el “secuestro” de sus tripulantes, de los que aseguró que no se sabe nada al respecto de su paradero hasta el momento.

Washington desplegó en agosto una flotilla de buques de guerra y aviones de combate como parte de una operación antidrogas, que Caracas considera que enmascara el objetivo del derrocamiento de Maduro. La incautación del petrolero es algo inédito en esta crisis y que no había ocurrido durante los años de tensiones entre Venezuela y los Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el miércoles que sus fuerzas militares incautaron “un gran petrolero” y adelantó que podrían decomisar el crudo. Venezuela denunció el hecho horas más tarde en un comunicado firmado por su canciller, Yván Gil, pero luego fue el dictador el que se manifestó al respecto.

Donald Trump confiscó el barco petrolero como medida contra el régimen de Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

“Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe”, dijo Maduro en un acto presidencial en Caracas, en el cual hizo la denuncia contra el gobierno de Trump.

De acuerdo con el dictador, el buque transportaba 1,9 millones de barriles de crudo venezolano. Registros previos del sitio de seguimiento de buques MarineTraffic daban cuenta de 1,1 millones. También aportó detalles sobre la ubicación del buque al momento de lo que llamó un “asalto”.

“No fue en las costas de Venezuela, fue arriba, mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia las islas de Granada”, comentó.

Según The Washington Post, el barco se dirigía a Cuba a entregar el petróleo. “Ayer se les cayó la máscara (...) Los supremacistas que están gobernando en Estados Unidos quieren una guerra en Sudamérica”, reiteró Maduro durante su comunicación.

Nicolás Maduro denunció al gobierno de Donald Trump por la incautación. | Foto: GETTY IMAGES

El dictador izquierdista indicó que ha dado instrucciones para tomar las “debidas acciones legales, diplomáticas” en todas las instancias. “Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo al mundo”, afirmó indignado en medio de su discurso.

De igual manera, Maduro pidió a todos los países de Latinoamérica a unirse con Venezuela para derrotar a Estados Unidos en una “guerra loca”, según lo que manifestó.

“No guerra por petróleo, no sangre por petróleo”, dijo el dictador.

El principal recurso de Venezuela es el crudo, que está sometido a un embargo desde 2019. Esto obliga al país a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos.