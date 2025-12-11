Suscribirse

Gobierno Trump revela si prolongaría una guerra en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro

La Casa Blanca afirma que Trump busca “paz”, un mensaje en medio del clima de incertidumbre por las tensiones con la dictadura.

Redacción Mundo
11 de diciembre de 2025, 9:56 p. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no contempla una guerra prolongada en Venezuela, en medio del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe y del aumento de operaciones contra embarcaciones señaladas de transportar drogas desde ese país.

Durante una conferencia de prensa, Leavitt respondió de forma directa a una periodista que le preguntó si la administración consideraba una intervención extendida contra la dictadura venezolana.

“Definitivamente no está dentro de los planes del presidente”, aseguró y añadió que “Trump ha sido muy claro al respecto: quiere paz”.

Contexto: Vladímir Putin llamó a Maduro y tomó decisión clave tras “creciente presión externa” de EE. UU.

Leavitt insistió en que el objetivo del presidente Trump no pasa por un conflicto de largo aliento contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. “No busca una guerra. Busca detener las drogas y proteger a los estadounidenses”, aseguró la funcionaria de la Casa Blanca.

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue quien reveló las intenciones del gobierno Trump. | Foto: Getty Images via AFP

La portavoz señaló que uno de los ejes centrales de la postura del mandatario es frenar el flujo de drogas ilegales hacia territorio estadounidense, un tema que según ella “piensa todos los días” desde la Casa Blanca.

“Quiere ver el final del tráfico de drogas ilegales a Estados Unidos, que toman la vida de cientos de miles de estadounidenses a lo largo del país”, dijo.

Leavitt insistió en que cada operación contra presuntas narcolanchas representa, según la administración, un impacto directo en la seguridad interior de Estados Unidos. “Con cada embarcación que se derriba se están salvando miles de vidas al detener ese flujo de drogas”, afirmó la vocera, en referencia a los recientes ataques letales de fuerzas estadounidenses contra barcos que Washington describe como vehículos de narcotráfico.

Contexto: Estados Unidos anuncia sanciones contra sobrinos de Maduro y buques que transporten crudo venezolano

En la misma intervención, Leavitt abordó el caso del tanquero con petróleo venezolano retenido esta semana en el mar Caribe por fuerzas estadounidenses y actualmente bajo custodia. Confirmó que la embarcación “está en proceso de decomiso” y que su tripulación se encuentra siendo interrogada.

El gobierno de Donald Trump mantiene la presión contra el régimen de Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

Sin embargo, la portavoz matizó las declaraciones hechas por Trump un día antes, cuando el presidente sugirió que Estados Unidos podría quedarse con la carga de crudo sin pagar por ella.

“La incautación entraña un proceso legal”, aclaró Leavitt, precisando que la administración deberá seguir los procedimientos establecidos para determinar el destino final del petróleo.

Contexto: Revelan video del momento en que tropas militares de Estados Unidos incautaron un gran barco petrolero frente a la costa de Venezuela

Las declaraciones de la Casa Blanca se producen en un momento marcado por la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, la intensificación de operativos antidrogas cerca de Venezuela y la escalda de presiones de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.

