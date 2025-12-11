Suscribirse

Vladímir Putin llamó a Maduro y tomó decisión clave tras “creciente presión externa” de EE. UU.

La llamada se dio tras la incautación de un buque petrolero venezolano por parte de Estados Unidos.

Redacción Mundo
11 de diciembre de 2025, 4:32 p. m.
Vladimir Putin y Nicolás Maduro
Vladimir Putin y Nicolás Maduro | Foto: GETTY Y FB/NICOLÁS MADURO

El presidente ruso, Vladímir Putin, reafirmó por teléfono su apoyo al dictador venezolano, Nicolás Maduro, ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la incautación de un petrolero frente a la costa de Venezuela.

“Vladímir Putin expresó solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa”, dijo el Kremlin en el resumen de la llamada.

Según la Presidencia rusa, Putin y Maduro confirmaron además su “compromiso mutuo” con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos, especialmente en los ámbitos económico, energético y comercial.

Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump
Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: Getty Images

“Las dos partes confirmaron su compromiso mutuo con la aplicación consistente de los proyectos conjuntos a nivel comercial, económico, energético, financiero, cultural, humanitario y en otras áreas”, dijo Rusia.

“Los jefes de Estado intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las amistosas relaciones ruso-venezolanas, en línea con el acuerdo de asociación estratégica y cooperación, que entró en vigor en noviembre de 2025”, dice el breve comunicado del Kremlin.

Maduro, un fiel aliado de Putin, anunció en mayo un nuevo acercamiento entre Moscú y Caracas con la firma de un tratado de cooperación.

Vladimir Putin y Nicolás Maduro | Foto: AFP

El Gobierno estadounidense multiplica las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre el dictador venezolano.

El dirigente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los días de Maduro estaban “contados” en una reciente entrevista con el sitio web Político.

Washington ha desplegado un importante dispositivo militar en el Caribe desde hace un par de meses, pero la incautación del petrolero constituye una novedad en esta crisis, ya que los hidrocarburos son la principal fuente de ingresos de Venezuela.

Entre tanto, el régimen de Venezuela habló de la incautación del petrolero frente a sus costas y lo calificó como “un robo descarado y un acto de piratería internacional”, en una situación marcada por las tensiones entre Washington y Caracas y que el régimen de Nicolás Maduro ha atribuido a la presunta intención de la Administración de Donald Trump de hacerse con las “riquezas naturales” del país latinoamericano.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: AFP Y GETTY

“La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe”, dice el comunicado de la Cancillería difundido por el ministro de Exteriores, Yván Gil.

