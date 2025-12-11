Un disfraz y una llamada crucial: Los detalles secretos de la salida de María Corina Machado de Venezuela

El pasado lunes, 8 de diciembre, la líder opositora María Corina Machado inició su periplo para llegar a Oslo y poder recibir en persona el premio Nobel de la Paz, que finalmente fue entregado por el Comité Noruego a su hija, Ana Corina Sosa.

El prestigioso medio de comunicación estadounidense The Wall Street Journal, conoció en exclusiva los detalles inéditos de la salida de la premio Nobel de Paz de la clandestinidad después de varios meses escondida dentro del país suramericano.

Con peluca y disfraz, Machado tuvo que ingeniárselas para escapar de Nicolás Maduro y lo primero que hizo fue trasladarse desde un suburbio en Caracas, donde llevaba un año escondida, hasta un puerto pesquero específico donde la esperaba una lancha.

María Corina habría escapado desde un suburbio donde permanecía escondida desde hace un año | Foto: Getty Images/iStockphoto

Según cuenta el diario, el plan para llegar a este punto duró 10 horas, en las cuales vivió un momento de estrés intenso por el miedo a ser descubierta. Ella y dos compañeros partieron en una lancha de pesca de madera a las 5 de la mañana, según informaron fuentes al Wall Street Journal.

El clima no le favoreció, ya que hubo fuertes vientos y mar picado que los ralentizaron. Según la fuente consultada por el medio, llevaban dos meses planificando un plan para escapar de la dictadura y llegar a tiempo para recibir el premio.

El medio mencionó que fue una red venezolana, que a lo largo del tiempo ha ayudado a otras personas a huir del país, fue quien ayudó también a María Corina para huir del régimen venezolano.

La siguiente parte fue crucial para garantizar la seguridad de Machado. El grupo tuvo que hacer una llamada al ejército de Estados Unidos para informar, antes de partir en el bote, sobre la identidad de los ocupantes de la embarcación que llevaría a la premio Nobel hacia Curazao.

María Corina Machado ofrece una rueda de prensa en Oslo | Foto: AP

Cabe recordar que Estados Unidos ha bombardeado más de 20 buques similares en los últimos meses con el fin de combatir el tráfico de drogas por el Caribe y el Pacífico.

“Coordinamos que ella iba a salir por una zona específica para que no volaran la embarcación”, dijo la fuente al Wall Street Journal, asegurando que la administración Trump sí sabía de la operación que se llevaba a cabo.

Machado llegó a Curazao a eso de las 3:00 p.m. del martes, 9 de diciembre, allí, la recibió un contratista privado especializado en extracciones. Agotada por el largo viaje, la líder opositora se registró en un hotel y pasó la noche, según la fuente.

El medio pudo confirmar que a la mañana siguiente un avión ejecutivo de un socio de Miami, despegó de la isla con destino a Oslo, mientras antes de abordar, envió un mensaje a tantas personas... [que] arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera salir sana y salva de Venezuela.

Según el diario, se habría efectuado una llamada al ejército de EE.UU. para que no bombardeara la lancha donde estaba María Corina Machado | Foto: x/@Southcom