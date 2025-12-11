María Corina Machado le habla al mundo: “Algunas personas hablan de la invasión a Venezuela, pero Venezuela ya ha sido invadida”

La esperada intervención de María Corina Machado llenó de nuevo de ilusión a quienes llevan años esperando un cambio en Venezuela. El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, comenzó la esperada rueda de prensa, en la que la Nobel entregó sus primeras declaraciones, con un mensaje muy poderoso.

El alto funcionario aseguró que María Corina no estuvo ausente en la ceremonia de entrega del galardón, ni en sus eventos posteriores, pero resaltó que su presencia había sido tremenda, ya que estuvo muy bien representada por su hija, Ana Corina Sosa.

"Venezuela ya ha sido invadida por agentes rusos, Hezbolah y bandas criminales", dijo María Corina (Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix, Pool Photo via AP). | Foto: AP

María Corina dio unas declaraciones relativamente cortas y luego respondió las preguntas de la prensa. “Tengo mucha esperanza. Venezuela será libre y convertiremos a nuestro país en un faro de esperanza”, dijo emocionada.

La premio Nobel aseguró que sueña con darles la bienvenida a esos millones de venezolanos que tuvieron que huir a otros países que les dieron refugio, como lo hizo hace décadas su patria a personas de otras nacionalidades. “Para tener paz se necesita democracia. La democracia es el sistema que permite la paz en una sociedad. Pero no se puede tener democracia sin libertad”, manifestó.

“Al final yo soy solo una de las mamás venezolanas que esperaban abrazar a sus hijos y no les había sido posible hacerlo”, reiteró. (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix, Pool Photo via AP) | Foto: AP

María Corina entregó unas reflexiones sobre la paz y el amor. Describió la libertad como “una decisión individual, una decisión racional”, y enfatizó en que es “la suma de estas decisiones individuales y conscientes la que crea ese ethos colectivo que genera la fuerza, la fortaleza y el coraje para luchar por la libertad, para defenderla cuando la tienes”.

“Ese coraje viene de las cosas que realmente importan en tu vida, las cosas que amas. Y cuando sientes que esas cosas están más en peligro, entonces el coraje crece. Por eso estoy convencida de que la paz, en última instancia, es un acto de amor. Y eso es lo que me trajo aquí“, agregó.

La laureada agradeció el sacrificio y la valentía de las personas que la ayudaron a hacer el viaje para llegar a Noruega. Y advirtió que no entregará muchos detalles, por ahora, para no ponerlos en riesgo.

También habló de manera conmovedora de sus hijos y de los hijos de tantos venezolanos, cuyas familias se han roto por cuenta de la tragedia que viven: “Queremos que regresen a casa. Y no pararemos hasta que eso ocurra y les demos un país en el que puedan vivir con dignidad, con justicia y con la responsabilidad que viene con la libertad”.

“No pude dormir anoche”, contestó a la primera pregunta sobre cómo han sido sus primeras horas en Oslo. La venezolana aseguró que repasó en su mente una y otra vez todo lo que ha vivido; detalló ese primer momento en que volvió a abrazarlos a los dos al tiempo y con fuerza. El hostigamiento que le ha infligido la dictadura de Nicolás Maduro los había obligado a salir del país. “Ha sido uno de los momentos espirituales más extraordinarios de mi vida... Al final yo soy solo una de las mamás venezolanas que esperaban abrazar a sus hijos y no les había sido posible hacerlo”, reiteró.

La segunda pregunta tocó el tema que tiene en ascuas a millones de venezolanos: la presión del gobierno de Donald Trump sobre el régimen venezolano. El periodista le pidió que compartiera qué pensaba sobre una intervención militar a su país, por parte de la Casa Blanca.

“Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, agentes iraníes, grupos terroristas como Hezbollah y Hamás operando libremente en coordinación con el régimen”, aseguró.

La laureada María Corina Machado en Oslo. | Foto: AP

Inmediatamente, Machado habló también del papel de los grupos armados colombianos en su país. “Tenemos a la guerrilla colombiana, los carteles de droga que han tomado control del 60% de nuestra población, y no solo en narcotráfico, sino en trata de personas y redes de prostitución. Todo esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas. Y lo que sostiene al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado", detalló.

La Nobel recordó los intereses oscuros que sostienen a Nicolás Maduro en el poder. “¿De dónde vienen esos fondos? Del narcotráfico, del mercado negro del petróleo, del tráfico de armas y del tráfico de personas. Necesitamos cortar esos flujos. Y cuando eso ocurra y la represión se debilite, se acabó, porque es lo único que le queda al régimen: violencia y terror".