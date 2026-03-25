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María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela y dice que “el régimen está herido irremediablemente”

En entrevista con la AFP, la líder opositora manifestó que participará en unas eventuales elecciones dentro de su país.

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Redacción Mundo
25 de marzo de 2026, 5:20 a. m.
La líder de la oposición María Corina Machado saluda desde lo alto de un camión durante el mitin de cierre de campaña electoral.
La líder de la oposición María Corina Machado saluda desde lo alto de un camión durante el mitin de cierre de campaña electoral. Foto: AP

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado aseguró el martes en entrevista con la AFP que el gobierno de Delcy Rodríguez en Caracas se va desmantelando poco a poco por órdenes del presidente Donald Trump, como parte de un proceso de transición.

Machado, quien fue ovacionada de pie por los participantes del foro mundial de energía CERAWeek en Houston, dijo además que, cuando se convoque nuevamente a elecciones presidenciales en su país, participará del “proceso electoral”. También fue recibida con abrazos abiertos en el centro de Houston por centenares de venezolanos migrantes residentes.

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Machado afirmó que el momento para invertir en Venezuela “ha llegado” y enumeró los activos del país: las mayores reservas de petróleo del mundo, las octavas de gas natural, costos de producción competitivos y una ubicación en el corazón de las Américas en una región sin conflictos bélicos.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
María Corina Machado y Delcy Rodríguez Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz Y GETTY

Lo que falta, reconoció, es el marco institucional. “Lo que falta es el marco institucional y las condiciones de seguridad para inversiones a largo plazo. Y eso ya está en proceso de construirse”, señaló. En ese sentido, defendió una apertura del sector petrolero que calificó de inédita en la historia venezolana: ir “100% privado”, con el Estado asumiendo un rol exclusivamente regulador.

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La propuesta, dijo, se enmarca en la hoja de ruta de tres etapas planteada por Trump y Rubio para la transición venezolana, etapas que, según precisó, no son necesariamente secuenciales sino que pueden desarrollarse de forma simultánea y que culminarían en elecciones libres y limpias.

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Sobre el gobierno de Delcy Rodríguez, Machado fue directa: el chavismo “está herido, irremediablemente”, y se está desmontando. “Siguiendo instrucciones del presidente Trump, están desmantelando sus propias estructuras represivas y de corrupción”, afirmó. Confirmó además que ha vuelto a hablar con Trump desde su encuentro de enero, aunque declinó revelar el contenido de esas conversaciones.

María Corina Machado
María Corina Machado, líder opositora venezolana. Foto: AFP

Machado también abordó la situación humanitaria con crudeza. Describió un país con más de 600% de inflación, sin luz, sin agua, sin educación y con hambre. Pero lo contrapuso a lo que llamó “una expectativa tan grande” generada por la acción de Trump y por el hecho de que Maduro esté “enfrentando a la justicia internacional” tras su captura el 3 de enero.

Sobre su eventual candidatura presidencial, Machado no dio un paso atrás ni uno adelante. “Los venezolanos vamos a tener la oportunidad de elegir a quién queremos que nos represente”, dijo. “Y yo voy a servir a mi país donde yo pueda ser más útil”, aseguró.

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Lo que sí dejó claro es que su regreso no está supeditado a garantías del gobierno de Rodríguez, sino al cierre de tareas que tiene en curso. “Estuve 12 años sin salir del país”, recordó. “Salí con una misión. Estoy cumpliendo.”

Con información de AFP.