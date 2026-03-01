María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela con mensaje a los ciudadanos: “La transición a la democracia en Venezuela es indetenible”

La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, compartió este domingo, 1 de marzo, un mensaje a través de sus redes sociales para los venezolanos que “sacrificaron su vida” para el país, en referencia a los presos políticos, a sus familias, a los estudiantes, madres y periodistas que “han salido de la clandestinidad en un solo grito de la libertad”.

“La transición a la democracia en Venezuela es indetenible”, aseguró al recién ganadora del Premio Nobel de la Paz. “Durante años dijimos que este régimen solo iba a ceder el poder cuando se fuera confrontado con la fuerza real y con una amenaza creíble”, dijo Machado en su video compartido en su cuenta de X.

“Primero debíamos derrotarlos espiritualmente, después políticamente, después electoralmente y por último militarmente”, continuó.

Queridos venezolanos,

tenemos la FUERZA, la RUTA y las TAREAS claras.

TODOS somos necesarios para lograr nuestra Libertad.



En pocas semanas, nos vemos en Venezuela. pic.twitter.com/lfJXRb3Oc9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 1, 2026

“El 3 de enero no fue capturado un presidente legítimo, porque Nicolás Maduro había sido derrotado apabullantemente el 28 de julio del 2024 en esa gesta ciudadana extraordinaria que eligió a Edmundo González Urrutia”, dijo en referencia a las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, donde Maduro se instaló pese a que las urnas ganó la oposición.

Sin embargo, criticó a la nueva administración, liderada por quiene era la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez: Y aprovechó para criticar la administración de Rodríguez: “El régimen que está hoy en Venezuela tiene la misma naturaleza. Son esos que han torturado, perseguido, encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido. Quieren ganar tiempo para que nada cambie”, sentenció.

El dictador fue detenido en un operativo sin precedentes en Caracas a inicios de año por parte de las fuerzas estadounidenses, desde entonces ha gobernado Rodríguez, mientras se hace un paso a la democracia, tal como lo ha asegurado el Gobierno de Donald Trump.

María Corina Machado criticó la administración de Delcy Rodríguez. Foto: Fotos equipo MCM. Eliezer Ruiz Y GETTY

“Queremos agradecer al pueblo de los Estados Unidos, a su Gobierno, a sus jueces y a sus hombres y mujeres militares que arriesgaron su vida por la libertad de Venezuela y por la seguridad nacional de su país y la seguridad de todas las Américas”, siguió diciendo Machado en su mensaje.

Según la líder opositora, tras la intervención de Estados Unidos en su país “todo cambió” y ahora el régimen chavista tiene que “seguir instrucciones para avanzar en el desmontaje de la represión, la recuperación económica de nuestro país y avanzar hacia la transición”.

Así las cosas, dio un balance de lo que ha logrado en estas últimas semanas, en las que salió de su clandestinidad, pues estaba amenazada por el régimen, señalada de varios delitos políticos.

“He podido reunirme con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario de Estado, Marco Rubio, con altos oficiales del Departamento de Estado, con jefes de Estado de diversos países del mundo, con diez cancilleres que han venido a esta ciudad, con 17 senadores y 27 congresistas del Gobierno de los Estados Unidos”, detalló la premio Nobel.

Nicolas Maduro fue detenido por EE. UU. el sábado 3 de enero del 2026. Foto: GC Images

Además, aseveró que sostuvo encuentros con decenas de misiones diplomáticas: “con la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con organizaciones de derechos humanos, con centros de pensamiento, con medios de comunicación, con líderes globales”.

“A todos les he transmitido el enorme potencial que tiene Venezuela. Un futuro luminoso”, resaltó.

Y concluyó con una lista de aspectos en los que se debe avanzar para lograr la esperada democracia en Venezuela.

“En primer lugar, fortalecer la unión de los venezolanos que comenzó con las primarias y que avanzó con los comandos y los comanditos, con organizaciones políticas y sociales para lograr la gran victoria del 28 de julio”, comentó. “En segundo lugar, terminar de consolidar nuestro gran acuerdo nacional con organizaciones y líderes políticos y sociales para establecer los consensos para lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición y en la Venezuela democrática”.

Finalmente, “prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral. Para todo esto, voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero”.