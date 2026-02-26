Delcy Rodríguez llama “amigo” a Trump y pide el fin de sanciones contra Venezuela en medio de nueva relación con EE. UU.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó este jueves, 26 de febrero, al mandatario estadounidense, Donald Trump, como “amigo” y le pidió el “cese del bloqueo y las sanciones” en el marco de la nueva relación con Washington, que depuso a Nicolás Maduro en una operación militar el 3 de enero.
“Que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela”, dijo Delcy Rodríguez en un discurso transmitido por la televisora estatal. “El presidente Trump ayer dijo que era amigo y socio de Venezuela, y yo celebro y saludo ese concepto que se tiene de Venezuela, porque Venezuela nunca ha sido país enemigo de los Estados Unidos”.
“Como amigos que somos de Estados Unidos y de todos los países del mundo, que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela”, dijo Rodríguez.
“Que nuestros jóvenes tienen derecho a reivindicar sus aspiraciones; que nuestros trabajadores tienen derecho a salarios y a ingresos justos para sí y para sus familias”, señaló.
#EnVideo | La presidenta encargada Delcy Rodríguez envió este jueves un mensaje al presidente Donald Trump desde el Gran Encuentro con la Juventud Venezolana en Caracas.— El Universal (@ElUniversal) February 26, 2026
