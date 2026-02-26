Mundo

Delcy Rodríguez llama “amigo” a Trump y pide el fin de sanciones contra Venezuela en medio de nueva relación con EE. UU.

El presidente estadounidense ha asegurado, anteriormente, que mantiene una buena relación con el nuevo gobierno venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro.

Redacción Mundo
26 de febrero de 2026, 6:59 p. m.
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: Getty Images

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó este jueves, 26 de febrero, al mandatario estadounidense, Donald Trump, como “amigo” y le pidió el “cese del bloqueo y las sanciones” en el marco de la nueva relación con Washington, que depuso a Nicolás Maduro en una operación militar el 3 de enero.

“Que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela”, dijo Delcy Rodríguez en un discurso transmitido por la televisora estatal. “El presidente Trump ayer dijo que era amigo y socio de Venezuela, y yo celebro y saludo ese concepto que se tiene de Venezuela, porque Venezuela nunca ha sido país enemigo de los Estados Unidos”.

“Como amigos que somos de Estados Unidos y de todos los países del mundo, que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela”, dijo Rodríguez.

“Que nuestros jóvenes tienen derecho a reivindicar sus aspiraciones; que nuestros trabajadores tienen derecho a salarios y a ingresos justos para sí y para sus familias”, señaló.

En desarrollo...

