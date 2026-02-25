Mundo

Nicolás Maduro se quedaría sin defensa: sanciones de EE. UU. le impedirían pagar abogados y pondrían en jaque su juicio por narcoterrorismo

El abogado pide que la justicia norteamericana le permita al dictador usar recursos de Venezuela.

Redacción Mundo
25 de febrero de 2026, 7:18 p. m.
Nicolás Maduro está privado de su libertad en Nueva York
Nicolás Maduro está privado de su libertad en Nueva York Foto: AP/AFP

Nicolás Maduro podría quedarse sin recursos para pagar abogados y enfrentar la justicia en Estados Unidos, tras ser capturado a inicios de enero de este año, desde cuando está siendo juzgado por varios delitos relacionados con el narcoterrorismo.

La defensa del dictador venezolano envió una carta al juez Alvin Hellerstein, encargado del caso de Maduro en Nueva York, en la que se detalla que las sanciones económicas aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le están bloqueando los recursos al acusado, los cuales estaban destinados a cubrir su defensa.

La carta, emitida por el abogado Barry Pollack, fue recibida por el juez este miércoles 25 de febrero, de acuerdo con lo recopilado por la prensa estadounidense.

Barry Pollack, abogado que defenderá a Nicolás Maduro, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Barry Pollack, abogado de Nicolás Maduro. Foto: Tomado de internet

Maduro y altos funcionarios de su régimen están sancionados por Estados Unidos, lo que establece que estas personas no pueden realizar ningún movimiento de dinero sin un permiso especial que debe ser otorgado por el Departamento del Tesoro.

