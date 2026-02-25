Nicolás Maduro se quedaría sin defensa: sanciones de EE. UU. le impedirían pagar abogados y pondrían en jaque su juicio por narcoterrorismo

Nicolás Maduro podría quedarse sin recursos para pagar abogados y enfrentar la justicia en Estados Unidos, tras ser capturado a inicios de enero de este año, desde cuando está siendo juzgado por varios delitos relacionados con el narcoterrorismo.

La defensa del dictador venezolano envió una carta al juez Alvin Hellerstein, encargado del caso de Maduro en Nueva York, en la que se detalla que las sanciones económicas aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le están bloqueando los recursos al acusado, los cuales estaban destinados a cubrir su defensa.

La carta, emitida por el abogado Barry Pollack, fue recibida por el juez este miércoles 25 de febrero, de acuerdo con lo recopilado por la prensa estadounidense.

Barry Pollack, abogado de Nicolás Maduro. Foto: Tomado de internet

Maduro y altos funcionarios de su régimen están sancionados por Estados Unidos, lo que establece que estas personas no pueden realizar ningún movimiento de dinero sin un permiso especial que debe ser otorgado por el Departamento del Tesoro.

Maduro no consigue dinero para pagarse el abogado



Los abogados del líder del régimen solicitaron esa autorización especial en enero, para que Estados Unidos acepte dinero del Estado venezolano, el cual, según la defensa, está destinado a cubrir los gastos del presidente y de la primera dama. La esposa de Maduro, Cilia Flores, también fue detenida en Caracas.

El juez Alvin Hellerstein dirige el caso de Maduro. Foto: Redes sociales: Montaje:SEMANA

La carta de este día especifica que ese permiso fue aceptado el 9 de enero, pero “menos de tres horas después” fue rechazado sin explicaciones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro dijo entonces que “la licencia enmendada relativa al señor Maduro no autoriza la recepción de los costes de defensa procedentes del Gobierno de Venezuela”. Lo que significa que el dictador puede contar con un abogado, pero no lo puede pagar con fondos de la Nación.

La licencia que fue solicitada para Flores no fue alterada momentos después.

Nicolás Maduro fue capturado en Caracas el 3 de enero del 2026. Foto: GC Images

La carta enviada por la defensa sostiene que requieren la autorización de Maduro para continuar con el caso, pues “el señor Maduro no puede costearse abogado por otros medios”, se lee en el documento. Además, argumentan que, al bloquear los pagos desde Venezuela, las autoridades están “interfiriendo en la capacidad del señor Maduro para contratar abogado”.

El 11 de febrero, el abogado solicitó al Gobierno estadounidense una nueva autorización, pero no ha recibido respuesta, de acuerdo con lo escrito en la carta de hoy. Por lo anterior, Pollack no pidió una intervención inmediata del juez; sin embargo, su escrito sirve de advertencia de que, si no le otorgan el permiso, presentará una moción formal ante el tribunal.