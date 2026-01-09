Mundo

Caos en juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. Abogado se presentó a defender al dictador sin autorización

El defensor fue impugnado por el equipo legal del exmandatario, revelando tensiones internas en el caso federal.

Juan Felipe Useche Chacón

Juan Felipe Useche Chacón

9 de enero de 2026, 5:32 p. m.
Nicolás Maduro durante su comparecencia judicial en Nueva York.
Nicolás Maduro durante su comparecencia judicial en Nueva York. Foto: API / Getty Images

Un conflicto interno en la defensa del exdictador venezolano Nicolás Maduro levantó la polémica en el proceso penal que se sigue en una corte federal de Manhattan, tras su captura por fuerzas estadounidenses. La disputa gira en torno a la aparición de un abogado en el expediente sin consentimiento de la defensa designada oficialmente.

Según lo conocido, el 5 de enero, Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante el juez federal Alvin Hellerstein en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde ambos se declararon no culpables de cargos que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión ilícita de armas, en medio de una presencia fuerte de seguridad policial y atención mediática.

Donald Trump afirma que el control que Estados Unidos ejercería sobre Venezuela podría durar años

Un día después de esa primera audiencia, se produjo un hecho inusual en el docket (el registro público de actuaciones judiciales) Bruce Fein, abogado estadounidense con experiencia como funcionario del Departamento de Justicia durante la administración de Ronald Reagan, se registró ante la Corte como parte de la defensa de Nicolás Maduro.

Barry Pollack, abogado que defenderá a Nicolás Maduro, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Barry Pollack, abogado que defenderá a Nicolás Maduro, denunció a su colega. Foto: Tomado de internet

Fein presentó un escrito notificando que actuaría como abogado del exmandatario. Su inscripción quedó registrada oficialmente en los documentos accesibles al público, generando preguntas sobre su base legal y sobre quién lo había contratado.

El abogado principal que representa a Maduro en Estados Unidos, Barry Pollack, presentó el 8 de enero una moción urgente ante el juez Hellerstein para anular la aparición de Fein en el caso, argumentando que nunca fue contratado ni autorizado por la defensa formal del acusado. En el escrito, Pollack afirma que ni él ni ninguna persona actuando en nombre de Maduro habían dado consentimiento para que Fein compareciera ante el tribunal.

Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura

Pollack detalló además que el equipo legal había intentado comunicarse con Fein en varias ocasiones, tanto por correo electrónico como por teléfono, para pedir explicaciones sobre los fundamentos de su incorporación, pero no había recibido respuesta hasta el momento de la moción.

Nicolás Maduro (izquierda), y su esposa, Cilia Flores (segunda desde la derecha), comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores, Mark Donnelly (segundo desde la izquierda), y Andrés Sánchez, el lunes 5 de enero de 2026 en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP)
Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores. Foto: AP

En algunos reportes se indica que, tras esta solicitud, el tribunal concedió la moción y Fein fue removido oficialmente del equipo de defensa, aunque los detalles formales de esa orden aún no han sido publicados ampliamente en los registros públicos.

En la moción presentada al juez, Pollack fue explícito: “Ni el abogado abajo firmante ni nadie que actúe en su nombre ha autorizado al señor Fein a comparecer en nombre del señor Maduro”, escribió. “El señor Maduro no ha contratado al señor Fein ni le ha autorizado a presentarse como su abogado”.

Estas serían las heridas que Nicolás Maduro y Cilia Flores habrían sufrido durante su captura en Venezuela

Por su parte, hasta ahora no existen declaraciones públicas de Bruce Fein confirmando su versión de los hechos ni explicando por qué se registró como defensor en el proceso, pese a los intentos de contacto del equipo de defensa oficial.

