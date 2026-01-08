Donald Trump afirma que el control que Estados Unidos ejercería sobre Venezuela podría durar años

En medio de las tensiones del operativo de Estados Unidos en territorio venezolano, que dio con la captura del dictador Nicolás Maduro, Donald Trump afirma que el control que ejercería sobre Venezuela podría durar años.

Estados Unidos podría ejercer control sobre Venezuela durante un periodo largo de tiempo. Foto: Vicepresidencia de Venezuela/AP

En la madrugada del 3 de enero, fuerzas militares de los Estados Unidos hicieron un despliegue en territorio venezolano para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, lo que ha suscitado un debate a nivel mundial.

Hay quienes afirman que este pudo haber violado el derecho internacional, además de que las tensiones al interior del territorio norteamericano siguen en aumento, pues sectores demócratas exigen que haya una mayor supervisión por parte del congreso.

El mandatario norteamericano, en medio de unas declaraciones dadas el 7 de enero, indicó que Estados Unidos podría explotar reservas de petróleo venezolano.

De igual manera, en lo dicho por Trump al New York Times, indica que “solo el tiempo lo dirá”, refiriéndose a cuanto tiempo puede ejercer control sobre el país bolivariano.

En cierto momento se le preguntó si ese plazo se trataba de tres meses, seis meses o se estaría hablando de un año, a lo que el mandatario respondió “diría que mucho más”.

Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, ya había dicho que se controlaría de manera indefinida las ventas de petróleo de Venezuela.

Trump arremetió recientemente en un discurso contra un congresista demócrata por no reconocer “el buen trabajo” que se hizo en Venezuela, además este mismo calificó el operativo como “brillante a nivel táctico”.

El gobierno norteamericano ha sido blanco de críticas por querer hacer una transición democrática de la mano con la recién posesionada como presidente interina, Delcy Rodríguez.

Delcy Rodriguez. Foto: VTV

Donald Trump se refirió a María Corina Machado afirmando que “es una mujer muy agradable. Pero no cuenta con el apoyo ni el respeto del país“.

María Corina Machado dijo que entre sus planes estaba regresar nuevamente a Venezuela en una entrevista con Fox News: “Mi plan es volver a Venezuela tan pronto como sea posible. Todos los días tomo una decisión de dónde soy más útil para nuestra causa. Por eso me mantuve escondida por más de 16 meses y es la razón por la que decidí irme. Creía que era más útil para nuestra causa hablando desde donde estoy. Pero planeo volver tan pronto sea posible”.

Mientras tanto, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores deberán hacer frente a la justicia norteamericana por los cargos que se les imputan.