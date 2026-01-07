Estados Unidos

Marco Rubio defiende ante el Congreso el despliegue de fuerza en aguas internacionales, en medio de tensiones diplomáticas

Rubio resaltó que la presencia militar busca la estabilidad y recuperación en Venezuela, mientras Hegseth destacó la precisión y coordinación del operativo.

Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

7 de enero de 2026, 6:00 p. m.
Rubio defendió las últimas acciones de la administración Trump.
Rubio defendió las últimas acciones de la administración Trump. Foto: AP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presentó este miércoles una detallada explicación para justificar el uso continuado de la fuerza y las operaciones militares en aguas internacionales y en la región del Caribe.

Lea las declaraciones de Rubio sobre la situación en Venezuela.
Lea las declaraciones de Rubio sobre la situación en Venezuela. Foto: AP

Esto ocurrió en el marco de las acciones ejecutadas contra el régimen de Nicolás Maduro y otras redes que Washington acusa de narcotráfico y de representar amenazas a la seguridad hemisférica.

De acuerdo con lo que han informado agencias de noticias internacionales, Rubio expuso un plan de tres fases para Venezuela, que comienza con la “estabilización” tras la captura del dictador Maduro por fuerzas estadounidenses.

Donald Trump arremete contra Rusia y China, refiriéndose al Nobel de Paz: "Terminé ocho guerras"

Luego, el plan continuaría con la “recuperación económica y política”, y culminaría en una transición democrática, al enfatizar que la presencia militar estadounidense no constituye una ocupación, sino una acción para evitar el caos y reforzar un proceso de cambio interno.

El secretario de Estado busca también administrar y redistribuir los recursos petroleros del país, según lo expuesto ante los legisladores.

Para justificar el posicionamiento de buques y la interceptación de embarcaciones en alta mar por parte del Gobierno de los Estados Unidos, Rubio indicó que estas operaciones forman parte de la aplicación de sanciones con el fin de frenar el flujo de contrabando y restringir el acceso de redes criminales.

Rubio también sostiene que este tipo de operaciones no se enmarcan en una guerra abierta contra Venezuela, sino más bien en una función de la ley internacional y sanciones que busca hacerle frente al narcotráfico y el terrorismo.

Pese a eso, este tipo de declaraciones hechas por Marco Rubio han aumentado las tensiones dentro de Estados Unidos, donde sectores demócratas exigen mayor supervisión del Congreso.

Por su parte, Pete Hegseth calificó el operativo realizado en la madrugada del 3 de enero como “histórico y exitoso”, esto también relacionado con lo mencionado recientemente por el presidente Donald Trump, quien aseveró que esta operación fue “brillante a nivel táctico”.

Marco Rubio, secretario de Estado
Marco Rubio, secretario de Estado, acompañado del secretario de Guerra, Pete Hegseth. Foto: Cortesía: RTVE

El operativo de Estados Unidos en territorio venezolano ha generado debate a nivel mundial por presuntamente violar el derecho internacional.

María Corina Machado se pronuncia en medio de tensiones con EE. UU. por transición democrática de Venezuela: "Estamos listos"

También existe una polémica por las recientes declaraciones de Donald Trump, en las que dijo que se prevé hacer la transición democrática con la ayuda de la recién posesionada residenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al referirse a María Corina Machado afirmó: “Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el apoyo ni el respeto del país”.

