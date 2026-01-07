Estados Unidos

María Corina Machado se pronuncia en medio de tensiones con EE. UU. por transición democrática de Venezuela: “Estamos listos”

La líder venezolana María Corina Machado, en medio de una entrevista, hizo declaraciones en torno a la transición democrática de Venezuela.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

7 de enero de 2026, 2:07 p. m.
Donald Trump y María Corina Machado
Donald Trump y María Corina Machado Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

En medio de las tensiones que ha ocasionado la postura del Gobierno de los Estados Unidos, al querer hacer una transición democrática en Venezuela, con la ayuda de Delcy Rodríguez, quien es miembro del régimen chavista, María Corina Machado se pronunció.

La líder venezolana afirmó en una entrevista brindada a CBS que "el pueblo de Venezuela ya ha elegido“, también respondió a la pregunta que se le formuló respecto a que si ella debería ser la próxima líder del país bolivariano afirmando que sí, resaltando la elección democrática de Edmundo González como presidente electo.

María Corina Machado
María Corina Machado Foto: AFP

Machado también se refirió a la recién posesionada presidenta interina del territorio venezolano, Delcy Rodríguez, afirmando que “nadie confía en ella” y que "no es nada moderada“.

Además, indicó María Corina que estaban "listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado”.

Todo esto se da en el marco de la reciente captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de los Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero.

Esta operación militar también ha generado polémica en torno a cómo se hará la transición democrática en Venezuela. El presidente Donald Trump dio unas declaraciones que causaron revuelo refiriéndose a María Corina: “Es una mujer muy agradable. Pero no cuenta con el apoyo ni el respeto del país”.

María Corina ya había dicho a Fox News que entre sus planes estaba regresar al país: “Mi plan es volver a Venezuela tan pronto como sea posible. Todos los días tomo una decisión de dónde soy más útil para nuestra causa. Por eso me mantuve escondida por más de 16 meses y es la razón por la que decidí irme. Creía que era más útil para nuestra causa hablando desde donde estoy. Pero planeo volver tan pronto sea posible".

Este caso también ha suscitado el debate en distintos temas, pues hay posturas que refieren que lo hecho por Estados Unidos podría haber violado el Derecho Internacional.

Embajadores ante la OEA realizan una reunión en Washington
Operativo de Estados Unidos genera debate. Foto: X/@OEA_oficial

Nicolás Maduro y su esposa se declararon inocentes de los cargos que se le imputan; sin embargo, estos deberán seguir haciendo frente a la justicia norteamericana en un proceso que ha llamado la atención en todos los aspectos.

Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura

En este momento no se sabe con claridad cuáles serán las acciones que van a tomar los líderes de la oposición venezolana, entre los que se encuentra Machado, para poder participar en esa “transición” que se pretende en Venezuela.

Noticias Destacadas