El operativo militar realizado por los Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero ha causado conmoción a nivel mundial.

El presidente Donald Trump, en un discurso dado el día 6 de enero, calificó la hazaña como “brillante a nivel táctico”, en ese mismo discurso arremetió contra un congresista demócrata por no haber reconocido lo que el mismo mandatario considera como un “buen trabajo” en Venezuela.

Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: Getty Images

Tras el operativo se han ido revelando más detalles de lo que fue la operación, entre ellos se puede destacar uno de los aviones que podría ser de los más importantes que se utilizó para el operativo.

Se trata de la aeronave Boeing EA-18G Growler, misma que es encargada de atacar señales, permitiendo, que se hubiera podido desarrollar el operativo sin grandes complicaciones por los sistemas de defensa aérea de Venezuela.

Thomas Withington, experto que hace parte del grupo de Royal United Services Institute, en información citada por Wall Street Journal, afirma que “el Growler constituye el pilar del componente de guerra electrónica del poder aéreo estadounidense y habría localizado los radares venezolanos, los habría bloqueado y habría realizado una tarea similar con las comunicaciones militares”.

De acuerdo con la información que se tiene disponible del operativo, Estados Unidos habría hecho un gran despliegue de aeronaves en territorio venezolano para dar con la captura del dictador y su esposa.

Entre aviones de guerra, F-22, F-18, F-35, también drones y bombarderos B1 que fueron utilizados para la misión, se pudo cumplir el objetivo de tomar preso a Nicolás Maduro de manera satisfactoria.

Boeing EA 18-G Growler. Foto: Universal Images Group via Getty

Según indica Wall Street Journal, Venezuela cuenta con 12 sistemas de defensa de antimisiles S-300, que no fueron un obstáculo grande para que Estados Unidos pudiera hacerles frente, gracias a la tecnología que poseen las fuerzas militares norteamericanas.

La operación habría tenido un factor sorpresa importante, pues se afirma que Maduro solo supo que venían por él, tres minutos antes de la llegada de los militares estadounidenses, lo que llevó a que no pudiera tener capacidad de reacción ante la situación que se estaba presentando.

Cilia Flores, según unas declaraciones de Pete Hegseth, Secretario de Defensa de los Estados Unidos, habría dicho momentos antes de la captura: “creo que escucho aviones afuera”.

Este caso de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores ha suscitado el debate en diversos campos, pues hay quienes cuestionan la legitimidad del operativo que se llevó a cabo, argumentando que este pudo haber violado el Derecho Internacional.