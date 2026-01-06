Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura

La operación militar realizada por parte de militares de los Estados Unidos en territorio venezolano ha sido noticia a nivel mundial.

En esta operación se logró dar con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, se refiere a la operación en la que se capturó a Maduro: cerca de 200 militares habrían participado

Un video que circula por redes sociales, en el que se ve a Pete Hegseth dando detalles de la operación, causa conmoción y revela información de la sorpresa que significó para el dictador y su esposa los movimientos realizados por las tropas norteamericanas.

#ULTIMAHORA | 🇺🇸🇻🇪 | 📣 Pete Hegseth reveló nuevos detalles sobre la captura de Nicolás Maduro en Venezuela:

🕒 “No supo que íbamos por él hasta tres minutos antes”, afirmó.



Según su relato, Cilia Flores comentó momentos previos: “Creo que escucho aviones afuera”.

Pete Hegseth indica en las imágenes que Maduro no tenía conocimiento de la operación, sino hasta tres minutos antes de que los militares llegaran a su puerta.

También se indica que su esposa Cilia Flores habría mencionado: “Creo que escucho aviones afuera”, lo que deja en evidencia el factor sorpresa que tuvo el operativo.

Maduro y Cilia fueron trasladados a Nueva York, donde deberán enfrentar la justicia norteamericana por los cargos que se le imputan.

El pasado 5 de enero los dos se declararon inocentes de los cargos frente a un juez en Nueva York.

Esta acción militar por parte de la fuerza militares estadounidenses ha sido objeto de debate a nivel nacional e internacional, considerando que el Gobierno de los Estados Unidos pudo haber violado el Derecho Internacional.

Tormenta política en Washington: arresto de Maduro genera guerra legal contra Donald Trump

El recién posesionado alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también criticó las acciones de Donald Trump, considerando que “atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación de la ley federal e internacional”.

A esto se suman las declaraciones dadas el 6 de enero por Donald Trump, en las cuales el mandatario norteamericano aseveró que Maduro “tenía una cámara de tortura en medio de Caracas”.

También mencionó Trump que la gente que salía a las calles a pedir la liberación del dictador venezolano, estaba contratada y cuando se les preguntaba acerca del porqué de su deseo de que Maduro fuera liberado, no sabían qué responder.

El presidente Donald Trump se dirige a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su reunión anual de política, el martes 6 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) Foto: AP

De igual Manera, el presidente arremetió contra un congresista demócrata al no reconocer lo que para él es un “buen trabajo” lo realizado para lograr la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Dijo que la operación adelantada “fue brillante a nivel táctico”, hasta el momento la incertidumbre crece en torno de como será esa transición democrática que se pretende dar en Venezuela.

María Corina Machado, por su parte, hizo explícito su deseo de regresar a Venezuela: “Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible”.