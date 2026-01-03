Tormenta política en Washington: arresto de Maduro genera guerra legal contra Donald Trump

La operación militar que tuvo lugar en territorio venezolano, en el que el dictador Nicolás Maduro fue apresado para ser llevado a enfrentar la justicia en Estados Unidos, ha generado un debate legal en torno a la legitimidad de este.

Esto publicó La Casa Blanca. Foto: Redes sociales: La Casa Blanca

En este despliegue militar que ocurrió en Venezuela, Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores fueron tomados presos, la noticia rápidamente se difundió por las redes sociales y ha despertado un sentimiento de alegría entre aquellos que han tenido que salir del territorio venezolano por los problemas sociales y políticos que afectan al país bolivariano.

Aunque muchos celebran la hazaña, hay quienes sostienen que esta habría sido ilegítima por la forma en que se realizó.

Avión que lleva a Nicolás Maduro y su esposa aterriza en Nueva York

Según se indica, las acciones del Gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del republicano Donald Trump, podrían haber violado el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que dice:

“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”.

Al interior del territorio norteamericano hay quienes afirman que el presidente Donald Trump debió informar al Congreso antes de realizar cualquier operación militar, como la ocurrida en la madrugada del 3 de enero.

Donald Trump hace algún tiempo, había dado unas polémicas declaraciones en las cuales afirmaba que no tenía que informar al Congreso ante un eventual ataque terrestre a Venezuela: “No me importaría decírselo. No es para tanto. No tengo por qué decírselo. Eso está probado, pero no me importaría en absoluto. Solo espero que no lo filtren. Son políticos y realizan filtraciones como si tuviesen un colador”.

El operativo militar de los Estados Unidos se da en medio de la posición que ha tenido el Gobierno, respecto al régimen venezolano, considerando que sus líderes hacen parte de una organización narcoterrorista.

Un infiltrado y una réplica exacta de su casa: Así fue la operación para capturar a Nicolás Maduro

A esto se suma los múltiples ataques que se han efectuado a las denominadas “narcolanchas”, en la lucha contra el narcotráfico que ha sostenido el gobierno norteamericano.

Concentración en la plaza de Bolívar de ciudadanos Venezolanos, celebración por la captura de Nicolás Maduro Foto: Dacio Olivo

Aunque hay varias posiciones legales en relación con lo que tuvo lugar en Venezuela, todavía se desconoce que implicaciones legales tendría esto para el Gobierno de Donald Trump.

Nicolás Maduro deberá rendir cuentas ante la justicia de los Estados Unidos por los cargos que se le imputan.