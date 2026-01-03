Avión que lleva a Nicolás Maduro y su esposa aterriza en Nueva York

En los últimos minutos aterrizó en Nueva York, Estados Unidos, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flórez, tras ser capturados en una operación sin precedentes en Caracas.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados durante la noche en su domicilio en Caracas. Fueron trasladados al buque de guerra USS Iwo Jima antes de ser trasladados a Nueva York para enfrentar cargos penales, según reporta CBS News.

En una acusación formal sustitutiva presentada en el Distrito Sur de Nueva York contra Maduro, miembros de su familia y su gabinete, Estados Unidos acusa al dictador sudamericano de conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína.

Avión, Nicolás Maduro Foto: CBS NEWS

También se le acusa de posesión y conspiración para poseer “ametralladoras y dispositivos destructivos”, según la acusación, revelada el sábado por la fiscal general Pam Bondi.

La incursión militar estadounidense ha sido realizada en dos oleadas de helicópteros de las fuerzas especiales, una primera que ha atacado las defensas antiaéreas venezolanas y la segunda, la fuerza de extracción que fue la que realmente apresó y sacó a Maduro de Caracas.

La imputación que incluye también a la mujer de Maduro, la primera dama Cilia Flores, así como al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y al hijo único de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, vincula al dictador de Venezuela con cárteles del narcotráfico y “violentos grupos narcoterroristas” que “se nutrían de las ganancias de la cocaína”.

En desarrollo...