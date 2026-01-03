MUNDO

Avión que lleva a Nicolás Maduro y su esposa aterriza en Nueva York

El dictador venezolano fue capturado por las fuerzas especiales en Caracas.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
3 de enero de 2026, 9:45 p. m.
Avión llegando a Nueva York con Nicolás Maduro.
Avión llegando a Nueva York con Nicolás Maduro. Foto: CBS NEWS

En los últimos minutos aterrizó en Nueva York, Estados Unidos, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flórez, tras ser capturados en una operación sin precedentes en Caracas.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados durante la noche en su domicilio en Caracas. Fueron trasladados al buque de guerra USS Iwo Jima antes de ser trasladados a Nueva York para enfrentar cargos penales, según reporta CBS News.

En una acusación formal sustitutiva presentada en el Distrito Sur de Nueva York contra Maduro, miembros de su familia y su gabinete, Estados Unidos acusa al dictador sudamericano de conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína.

Avión, Nicolás Maduro
Avión, Nicolás Maduro Foto: CBS NEWS

También se le acusa de posesión y conspiración para poseer “ametralladoras y dispositivos destructivos”, según la acusación, revelada el sábado por la fiscal general Pam Bondi.

Política

Petro le contesta al hijo de Álvaro Uribe luego de que pidiera su captura tras la caída de Maduro: “No cambiamos de patria”

Mundo

Un infiltrado y una réplica exacta de su casa: Así fue la operación para capturar a Nicolás Maduro

Mundo

“El petróleo va a fluir como debería”: Donald Trump se refiere a los recursos de Venezuela, ¿quién tendrá el control?

Mundo

¿Cuál es la relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro? Esto es lo que dice el documento de acusación formal

Mundo

Elon Musk sigue celebrando la captura de Nicolás Maduro: importante cambio en su cuenta de X dejó en evidencia su apoyo a Trump

Mundo

Así es el USS Iwo Jima, el buque en el que Nicolás Maduro fue resguardado para ser trasladado a EE. UU.

Mundo

“¿Plata o plomo?”: Elon Musk le responde con dureza a Gustavo Petro tras la captura de Nicolás Maduro. Estos son los detalles

Deportes

Fuerte mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras la captura de Maduro por orden de Trump: “Apareció el rey de justicia”

Bogotá

“Viva Venezuela libre y en democracia”: multitudinaria concentración de venezolanos en la Plaza de Bolívar, en Bogotá

Deportes

¿Peligra el Mundial 2026? Lo que dice el reglamento Fifa tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

La incursión militar estadounidense ha sido realizada en dos oleadas de helicópteros de las fuerzas especiales, una primera que ha atacado las defensas antiaéreas venezolanas y la segunda, la fuerza de extracción que fue la que realmente apresó y sacó a Maduro de Caracas.

La imputación que incluye también a la mujer de Maduro, la primera dama Cilia Flores, así como al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y al hijo único de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, vincula al dictador de Venezuela con cárteles del narcotráfico y “violentos grupos narcoterroristas” que “se nutrían de las ganancias de la cocaína”.

En desarrollo...

Más de Mundo

El presidente le respondió esto en un trino.

Petro le contesta al hijo de Álvaro Uribe luego de que pidiera su captura tras la caída de Maduro: “No cambiamos de patria”

Avión llegando a Nueva York con Maduro

Avión que lleva a Nicolás Maduro y su esposa aterriza en Nueva York

Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU.

Un infiltrado y una réplica exacta de su casa: Así fue la operación para capturar a Nicolás Maduro

Trump + Maduro

“El petróleo va a fluir como debería”: Donald Trump se refiere a los recursos de Venezuela, ¿quién tendrá el control?

¿Cuál es la relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro? Esto es lo que dice el documento de acusación formal

Elon Musk celebra la captura de Maduro y respalda a Donald Trump.

Elon Musk sigue celebrando la captura de Nicolás Maduro: importante cambio en su cuenta de X dejó en evidencia su apoyo a Trump

Nicolás Maduro, buque.

Así es el USS Iwo Jima, el buque en el que Nicolás Maduro fue resguardado para ser trasladado a EE. UU.

Nicolás Maduro, Elon Musk y Gustavo Petro

“¿Plata o plomo?”: Elon Musk le responde con dureza a Gustavo Petro tras la captura de Nicolás Maduro. Estos son los detalles

La operación se desarrolló en la madrugada del 3 de enero e incluyó despliegue aéreo y seguimiento de inteligencia.

Personas cercanas a Nicolás Maduro habrían colaborado con EE. UU. para lograr su captura, tras la oferta de millonaria recompensa

Donald Trump, Delcy Rodríguez

“Se activa toda Venezuela”: Delcy Rodríguez habla en cadena nacional tras captura de Nicolás Maduro

Noticias Destacadas