¿Qué es la Fuerza Delta?, el cuerpo de élite que capturó a Nicolás Maduro en Caracas

Luego de que la captura de Nicolás Maduro en Caracas fue confirmada públicamente por Donald Trump, quien además se atribuyó la conducción del operativo, varias preguntas quedaron en el aire; entre esas, ¿Quién estuvo a cargo de ejecutar la intervención?

Delta Force fue la encargada de capturar a Nicolás Maduro. Foto: Redes Sociales

El anuncio de la Casa Blanca puso bajo los reflectores una sigla que rara vez aparece en comunicados oficiales y casi nunca está en la mira de los medios de comunicación. Se trata de la Delta Force, una de las fuerzas de operaciones especiales más secretas y precisas del mundo.

Su nombre formal es 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D), aunque dentro del estamento militar estadounidense se le conoce como The Unit.

Fue creada en 1977, en plena Guerra Fría, cuando el Ejército de Estados Unidos concluyó que necesitaba una fuerza permanente capaz de responder, sin dilaciones ni burocracia, a crisis extremas como el terrorismo internacional, rescate de rehenes y capturas de objetivos de alto valor.

La decisión respondió a una constatación incómoda: las guerras convencionales no preparaban a Washington para amenazas irregulares, rápidas y altamente políticas.

La génesis de Delta Force está ligada al coronel Charles “Charlie” Beckwith. Tras servir junto al Special Air Service (SAS) británico, Beckwith regresó convencido de que EE. UU. debía replicar un modelo de comando pequeño, flexible y letal, con autonomía táctica y entrenamiento extremo.

Así nació una unidad diseñada para operar en silencio, incluso al margen del foco público y del debate político cotidiano.

A diferencia de otras fuerzas especiales, Delta no recluta civiles. Sus integrantes provienen de la élite militar, los Rangers, Boinas Verdes e infantería con experiencia en combate real, y superan un proceso de selección considerado entre los más exigentes del mundo.

Marchas de resistencia, pruebas psicológicas y simulaciones de estrés extremo buscan filtrar no solo al más fuerte, sino al más estable bajo presión. El objetivo es formar operadores capaces de decidir en segundos, cuando el margen de error es cero.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. Foto: AFP

En la práctica, Delta Force funciona como un bisturí estratégico. No despliega grandes contingentes ni busca control territorial. Su lógica es quirúrgica. Entrar rápido, cumplir el objetivo y desaparecer.

Por eso, a lo largo de su historia, ha estado vinculada a algunos de los episodios más sensibles de la política exterior estadounidense, desde fracasos tempranos que forzaron reformas profundas del sistema de comandos conjuntos, hasta misiones exitosas en Irak, Afganistán y Siria que solo se conocieron años después.

Formalmente, la unidad opera bajo el paraguas del Joint Special Operations Command (JSOC), una estructura que coordina las misiones más delicadas del Pentágono y permite actuar con un alto grado de secreto y flexibilidad operativa.

En términos de cultura militar, Delta Force representa una ruptura con la guerra tradicional y su campo de acción no es el frente, sino el objetivo puntual; no el combate prolongado, sino el golpe decisivo.

Ese ADN explica su papel en Caracas. Según lo confirmado por Trump, la operación fue concebida como una acción relámpago con inteligencia previa, control del entorno inmediato y una incursión terrestre de alta precisión para capturar al objetivo sin desencadenar un enfrentamiento prolongado.

Como ocurre con este tipo de misiones, los detalles tácticos permanecen clasificados y podrían tardar años en conocerse.

En la cultura popular, Delta Force ha sido mitificada en libros, películas y series. Sin embargo, dentro del mundo militar, su prestigio no se mide en fama sino en silencio. Mientras menos se sabe de una operación, más probable es que haya salido bien.

Con la captura de Maduro, Estados Unidos demostró que conserva unidades capaces de operar en cualquier parte del mundo con una precisión que desborda los esquemas clásicos de soberanía. Y entre todas ellas, Delta Force sigue siendo la más invisible. Precisamente, la más decisiva.