Donald Trump aseguró que María Corina Machado no cuenta con “apoyo y respeto” para liderar Venezuela

El mandatario estadounidense aseguró que no tuvo contacto con la líder opositora previo al ataque.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 6:26 p. m.
María Corina Machado, Donald Trump
María Corina Machado, Donald Trump Foto: AFP

En medio de la rueda de prensa, tras la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que María Corina Machado no cuenta con “apoyo y respeto” necesarios para liderar Venezuela.

De acuerdo con el presidente estadounidense, no hubo comunicación con la líder opositora alrededor del golpe contra Maduro.

“No, no hemos estado [en contacto]”, dijo Trump en rueda de prensa.

Y luego aseguró: “Pienso que sería muy duro para ella ser la líder. No tiene el apoyo o el respeto del país. Es una mujer muy buena, pero no tiene el respeto para serlo".

La idea del presidente estadounidense es que su país administre Venezuela, con el fin de que puedan tener “una transición segura, apropiada y juiciosa”.

“No queremos que alguien más entre y que tengamos la misma situación que hemos tenido. (...) Queremos paz, libertad y justicia para la gran gente de Venezuela, y eso incluye a los venezolanos que viven en Estados Unidos y quieren volver a su país”, dijo en su transmisión.

Todo esto, con el fin de que entren las empresas de petróleo estadounidenses, que “invertirán billones de dólares, arreglarán la rota infraestructura de petróleos y que comiencen a hacer dinero para el país”.

Por otro lado, Machado, quien acaba de ser galardonada con el Premio Nobel de Paz, elogió la labor del gobierno estadounidense en el operativo que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flórez.

“Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país”, expresó Machado en una carta publicada en sus redes sociales.

Y aseguró que es “la hora” de quienes eligieron a Edmundo González presidente el pasado 28 de julio, quien a su juicio debe asumir como presidente.

“Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legitimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, agregó la líder opositora.

