María Corina Machado, tras captura de Nicolás Maduro: “El Gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa”

La premio nobel escribió una carta sobre la caída del régimen venezolano. Leala completa.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 3:34 p. m.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo: "Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena".
María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, se pronunció después de que Estados Unidos lanzó un ataque en varias zonas del país y anunció la captura del dictador Nicolás Maduro.

“Llegó la hora de la libertad!”, expresó María Corina Machado a través de un comunicado difundido por sus redes sociales, al tiempo que pidió que Edmundo González Urrutia asuma “de inmediato su mandato constitucional”.

“Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país”, dijo Machado.

Machado sostuvo que “Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos”, por lo que se comprometió a “poner orden, liberar a los presos políticos y construir un país excepcional”, en lo que describió como el comienzo de un proceso de transición sobre el que no ha dado todavía plazos.

“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legitimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

Machado indicó que el país comenzó una “transición que necesita a todos”. “A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”, dijo líder opositora.

Edmundo González hizo eco del comunicado de Machado en su cuenta en X y lo acompañó de un mensaje en el que asegura que están “listos” para la “reconstrucción”.

“Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”, publicó González en X.

A continuación el comunicado de María Corina Machado:

Venezolanos,

Llegó la HORA DE LA LIBERTAD!

Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley.

Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa.

Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando.

Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran.

Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática. Una transición que nos necesita a TODOS.

A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales.

A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela.

En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto.

