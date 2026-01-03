Mundo

Donald Trump envía seria advertencia a Gustavo Petro, tras caída de Nicolás Maduro: “Debe cuidar su trasero”

El jefe de Estado republicano volvió a señalar al presidente colombiano en rueda de prensa.

Redacción Mundo
3 de enero de 2026, 5:31 p. m.
Donald Trump y Gustavo Petro.
Donald Trump y Gustavo Petro. Foto: Semana / Casa Blanca

En medio de la rueda de prensa que ofreció en Mar-a-Lago, en Florida, sobre la operación con la que se capturó a Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump fue cuestionado sobre su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, y sorprendió al enviar una seria advertencia en vivo.

Tal y como lo ha hecho en otras oportunidades, el jefe de Estado norteamericano señaló al mandatario colombiano de estar del lado del narcotráfico.

“Él (Petro) tiene fábricas e industrias donde produce esta droga, él está haciendo cocaína y enviándola a Estados Unidos”, dijo.

Ante esta situación, Trump fue claro al advertir: “Él tiene que mirarse y debe cuidar su trasero”.

Esta declaración del inquilino de la Casa Blanca llega en medio del hermetismo que hay por lo que sucederá con Venezuela y tras las reacciones que ha tenido Petro, quien desde el primer momento ha rechazado por completo el ataque en este territorio.

🔴En vivo | Caída de Nicolás Maduro: Estados Unidos confirma conversaciones con Delcy Rodríguez

De hecho, el jefe de Estado colombiano le respondió a quienes le han pedido al magnate que ahora vaya por él, ya que en semanas anteriores el propio Trump había dicho que Petro se tenía que cuidar y dejar de estar del lado del narcotráfico.

A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró que no estaba “preocupado” con que las Fuerzas Militares norteamericanas intentaran arrestarlo, al igual que Maduro.

YouTube video pLpV0ZsjSmg thumbnail

No tengo nada que esconderme como otros. Ni asesinatos, ni fosas comunes, ni 6.402 jóvenes asesinados en el gobierno que usted defiende, ni 3.000 presos políticos presos jóvenes. No convivimos con narcoterroristas que decidieron hasta refundar la patria y casi lo logran”, escribió.

En la publicación, además, mencionó que durante muchos años se dedicó a denunciar la relación que había entre ciertos políticos y el narcotráfico.

Donald Trump habla de la caída de Nicolás Maduro: dice que va a “gobernar el país hasta una transición segura” y advierte a Gustavo Petro

Por ello, dejó en claro que está muy tranquilo y no teme a las advertencias que el presidente de Estados Unidos ha enviado en las últimas semanas.

No aparezco en el número 82 en ninguna lista de narcotraficantes, ni mi hermano asesinó 700 personas en grupos de limpieza, ni aumenté la pobreza, ni mandé a gente por millones al hambre”, expresó.

YouTube video it63byNLT_Q thumbnail

De igual manera, mencionó que el discurso que dio en pleno Times Square, en Nueva York, está cobijado por la ley que protege a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Ningún ejército en Palestina puede obedecer las órdenes de genocidio. Ni en Palestina ni en ningún lugar del mundo, porque es crímen contra la humanidad, no solo contra una nación”, sostuvo.

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela
Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: PRESIDENCIA, AP

Por el momento, Petro no ha respondido a esta nueva advertencia de Trump tras la captura de Nicolás Maduro.

