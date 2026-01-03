Confidenciales

“A Gustavo Petro que no se le olvide, Trump advirtió: es el siguiente”: Vicky Dávila le manda un mensaje al presidente colombiano

“Termine su Gobierno y váyase. Deje a Colombia en paz, su heredero Iván Cepeda jamás será presidente”, dijo la candidata presidencial.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 12:19 p. m.
La candidata recordó las declaraciones que ha hecho Trump sobre el presidente colombiano.
La candidata recordó las declaraciones que ha hecho Trump sobre el presidente colombiano. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

La candidata presidencial Vicky Dávila le lanzó una advertencia al presidente Gustavo Petro, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. El presidente Trump confirmó que el operativo fue un éxito y que Maduro iba en un vuelo hacia los Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero.

Atención: Donald Trump confirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos. ¿Qué viene ahora?

Dávila escribió en su cuenta de X: “A Gustavo Petro que no se le olvide, Trump advirtió: “es el siguiente”. Así que termine su Gobierno y váyase. Deje a Colombia en paz, su heredero Iván Cepeda jamás será presidente, lo derrotaremos en las urnas. Los dictadores terminan como Maduro…. ¿Quieren ser el siguiente?“.

La candidata también arremetió contra Iván Cepeda, quien salió a rechazar la operación de Estados Unidos en Caracas. “El presidente Gustavo Petro ha anunciado que se presentan bombardeos de las Fuerzas Militares de EE. UU. en la ciudad de Caracas, Venezuela. También se informa que se presentan ataques militares en otros lugares del territorio venezolano. Se trata de una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana, una amenaza directa contra la paz regional, y contra los principios fundamentales del derecho público internacional. Rechazo de manera categórica esta agresión, que podría escalar y derivar en un conflicto armado trasnacional. Respaldo plenamente el llamado del presidente Petro a que se convoque de manera urgente el Consejo de Seguridad de la ONU. Y a que se activen todos los canales para detener esta agresión armada y a preservar la paz de la región”, escribió el candidato de izquierda.

Captura de Nicolás Maduro enciende la campaña de 2026: Vicky Dávila arremete contra Iván Cepeda y le dice que es “heredero” del régimen

Dávila le contestó: “Usted es otro Nicolás Maduro en potencia… aquí estamos con el pueblo venezolano, el oprimido por el Régimen impuesto por el Jefe del Cartel de los Soles. NUNCA vamos a permitir que ustedes acaben aquí con nuestra democracia. Vamos a luchar por la LIBERTAD Y PROTEGEREMOS A LOS colombianos de las desgracias del NEOCOMUNISMO. Nunca vamos a permitir que se nos roben a Colombia".

