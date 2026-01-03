Captura de Nicolás Maduro enciende la campaña de 2026: Vicky Dávila arremete contra Iván Cepeda y le dice que es “heredero” del régimen

La confirmación de Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro generó júbilo y rechazo. El presidente de los Estados Unidos lo confirmó así en su red social: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses".

Atención: Donald Trump confirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos. ¿Qué viene ahora?

Los hechos, que sucedieron en la madrugada de este sábado 3 de enero, generaron desde temprano un álgido debate en redes sociales y encendieron la campaña presidencial. La candidata Vicky Dávila fue la primera que compartió la noticia y en su cuenta de X narró el minuto a minuto de la jornada. “Estos bombardeos son contra el Régimen de Nicolás Maduro… Venezuela será libre, con el favor de Dios. Estamos con ustedes, hermanos venezolanos“, aseguró en un trino a las dos de la mañana.

Dávila publicó los videos de los ataques. “Esta imagen es impresionante. Un misil directo al Fuerte Tiuna, el corazón militar del Régimen de Maduro. A esta hora no se sabe nada oficialmente de Vladimir Padrino que vive allí“, aseguró en otra publicación.

Horas más tarde, el candidato Iván Cepeda también reaccionó, pero en sentido opuesto. El candidato de izquierda escribió en su X: “El presidente Gustavo Petro ha anunciado que se presentan bombardeos de las Fuerzas Militares de EE. UU. en la ciudad de Caracas, Venezuela. También se informa que se presentan ataques militares en otros lugares del territorio venezolano. Se trata de una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana, una amenaza directa contra la paz regional, y contra los principios fundamentales del derecho público internacional. Rechazo de manera categórica esta agresión, que podría escalar y derivar en un conflicto armado trasnacional. Respaldo plenamente el llamado del presidente Petro a que se convoque de manera urgente el Consejo de Seguridad de la ONU. Y a que se activen todos los canales para detener esta agresión armada y a preservar la paz de la región”.

Dávila le contestó de inmediato: “Usted es otro Nicolás Maduro en potencia… aquí estamos con el pueblo venezolano, el oprimido por el Régimen impuesto por el Jefe del Cartel de los Soles. NUNCA vamos a permitir que ustedes acaben aquí con nuestra democracia. Vamos a luchar por la LIBERTAD Y PROTEGEREMOS A LOS colombianos de las desgracias del NEOCOMUNISMO. Nunca vamos a permitir que se nos roben a Colombia".

🔴En vivo | Régimen de Maduro confirma ataque militar en Caracas y asegura que es de Estados Unidos. Gustavo Petro pide la acción de la ONU

“El heredero!!!! Aquí tienen a este candidato defendiendo al Régimen de Maduro. Este hombre no puede ser presidente de Colombia. Llevaría al país al mismo lugar que Maduro llevó a Venezuela. ¡Ojo! Que la Libertad y la democracia regresen a Venezuela y en Colombia nunca las perdamos. Dios nos cuide", agregó Dávila en su crítica contra Iván Cepeda.

En otro mensaje, la candidata le dijo: “Señor Cepeda, no es una agresión contra una nación soberana, sino la liberación de un pueblo sometido por una organización criminal en cabeza de Maduro”, asegura.

En el mismo tono se pronunció Paloma Valencia. “No hubo agresión contra Venezuela, fue un ataque contra un tirano que había usurpado el poder y que se había aliado con los narcos de la región, y que de paso violaba múltiples principios de la Carta de la ONU. La autodeterminación de los pueblos se expresó: votaron y eligieron sus gobernantes y Maduro se robó el poder”, escribió en X.

🔴En vivo | Donald Trump confirma que EE. UU. atacó objetivos en Venezuela y capturó a Nicolás Maduro

“La preocupación de Gustavo Petro e Iván Cepeda no es la soberanía de Venezuela. Es su propia supervivencia política. La soberanía del pueblo venezolano se perdió el día en el que Maduro y su régimen se robaron las elecciones”, agregó Mauricio Cárdenas.