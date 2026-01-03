Atención: Donald Trump confirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos

Desde hace meses se venía cerrando el cerco Nicolás Maduro. Pero había culminado el 2025 y el hecho de que el dictador siguiera en el poder, pese a los innumerables rumores de que estaba negociando su salida, generaba enorme expectativa y angustia. Sin embargo, en un ataque muy planeado en la madrugada de este 3 de enero, la noticia que había estado latente sucedió: en una operación militar, Estados Unidos lo capturó.

Así lo confirmó el presidente Donald Trump en un mensaje en Truth Social. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”, escribió.

En desarrollo...