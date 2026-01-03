MUNDO

Atención: Donald Trump confirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos

El presidente entregó los detalles en su cuenta en Truth Social.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Cristina Castro

Cristina Castro

3 de enero de 2026, 9:26 a. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro Foto: Getty Images

Desde hace meses se venía cerrando el cerco Nicolás Maduro. Pero había culminado el 2025 y el hecho de que el dictador siguiera en el poder, pese a los innumerables rumores de que estaba negociando su salida, generaba enorme expectativa y angustia. Sin embargo, en un ataque muy planeado en la madrugada de este 3 de enero, la noticia que había estado latente sucedió: en una operación militar, Estados Unidos lo capturó.

Así lo confirmó el presidente Donald Trump en un mensaje en Truth Social. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”, escribió.

En desarrollo...

Mundo

Presidente Gustavo Petro anuncia medidas en Colombia, tras ataques a Caracas: “Que Bolívar proteja al pueblo venezolano”

Mundo

Régimen de Maduro denuncia “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela: este es el comunicado en el que ordena pasar a “la lucha armada”

Mundo

🔴En vivo | Donald Trump confirma que EE. UU. atacó objetivos en Venezuela y capturó a Nicolás Maduro

Mundo

Atención: Venezuela confirma ataque militar y asegura que es de Estados Unidos. “En este momento bombardean Caracas”: dice Gustavo Petro

Mundo

Detención de periodista salvadoreño en España desata denuncia internacional por persecución; Bukele responde y cuestiona al reportero

Noticias Estados Unidos

Cambios en los supermercados de California, desde 2026 empieza una nueva ley que modifica el uso de las bolsas plásticas

Mundo

Régimen de Maduro respalda a Irán en medio de protestas mortales y acusa a EE. UU. de promover una estrategia de desestabilización

Nación

Colombia activa Puesto de Mando Unificado en Cúcuta para atender a población venezolana tras bombardeos de Estados Unidos sobre Caracas

Política

Iván Cepeda reacciona a bombardeos en Caracas: “Agresión abierta y amenaza regional”. Pide acción urgente de la ONU

Política

“Venezuela será libre”: Vicky Dávila da detalles del ataque al régimen. Y responde a Iván Cepeda: “Usted es otro Maduro en potencia”

Más de Mundo

Donald Trump y Nicolás Maduro

Atención: Donald Trump confirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendieron el bombardeo en el que murieron siete menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc.

Presidente Gustavo Petro anuncia medidas en Colombia, tras ataques a Caracas: “Que Bolívar proteja al pueblo venezolano”

Nicolás Maduro.

Régimen de Maduro denuncia “agresión militar” de Estados Unidos contra Venezuela: este es el comunicado en el que ordena pasar a “la lucha armada”

Donald Trump y Nicolás Maduro

🔴En vivo | Donald Trump confirma que EE. UU. atacó objetivos en Venezuela y capturó a Nicolás Maduro

.

Atención: Venezuela confirma ataque militar y asegura que es de Estados Unidos. “En este momento bombardean Caracas”: dice Gustavo Petro

Arresto, esposas, prisión, cárcel

Detención de periodista salvadoreño en España desata denuncia internacional por persecución; Bukele responde y cuestiona al reportero

Bolsas plásticas supermercado

Cambios en los supermercados de California, desde 2026 empieza una nueva ley que modifica el uso de las bolsas plásticas

x

Régimen de Maduro respalda a Irán en medio de protestas mortales y acusa a EE. UU. de promover una estrategia de desestabilización

x

Un paracaidista pierde el control y cae dentro de un estadio lleno antes de un partido de fútbol: este es el video del momento

Wall Street 2026

¿Para dónde va la economía de EE. UU. este año? Primer día del 2026 en la bolsa más importante del mundo, Wall Street

Noticias Destacadas