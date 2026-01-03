El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este viernes lo que calificó como una “criminal agresión militar” por parte del Gobierno de Estados Unidos, tras una serie de bombardeos registrados en la madrugada del 3 de enero en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

En un mensaje dirigido al país y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el alto funcionario aseguró que “el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica”, y afirmó que misiles y cohetes disparados desde helicópteros de combate impactaron incluso urbanismos de población civil.

Según Padrino, las fuerzas estadounidenses “han profanado nuestro suelo sagrado” y dejaron a su paso “muerte, dolor y destrucción”, mientras las autoridades adelantan el levantamiento de información sobre posibles heridos y muertos.

El ejército venezolano frenará cualquier intento de instaurar un gobierno subordinado a Estados Unidos, acusado por Caracas de intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro, prometió el ministro de Defensa el 24 de octubre de 2025. (Photo by Pedro MATTEY / AFP) Foto: AFP

El ministro sostuvo que se trata de un ataque “ruin y cobarde” que amenaza la paz y la estabilidad de la región, por lo que anunció que Venezuela elevará una denuncia formal ante la comunidad internacional y los organismos multilaterales, al considerar que la ofensiva constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

En su declaración, Padrino rechazó que la operación tenga relación con una supuesta lucha contra el narcotráfico y aseguró que el verdadero objetivo es “forzar definitivamente un cambio de régimen”.

El anuncio lo hizo Vladimir Padrino López. Foto: Getty Images

“Muy lejos de una supuesta lucha contra el narcoterrorismo, esta deplorable acción busca someternos a los designios espurios del imperialismo norteamericano, pisoteando el derecho inalienable a la autodeterminación”, afirmó Padrino, al tiempo que señaló que la invasión responde a “la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”.

El ministro también respaldó de manera “irrestricta” el decreto de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional y anunció el despliegue total de las capacidades militares del país, por instrucción del presidente Nicolás Maduro.

Ataques en Venezuela. Foto: Captura de pantalla de X

“Activaremos todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos para la defensa integral de la nación”, señaló, al tiempo que llamó a la unidad y a la calma, advirtiendo que “la desesperación es aliada del invasor”. Cerró su mensaje con una consigna dirigida a la población y a las fuerzas armadas: “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”.