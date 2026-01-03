Mundo

Presidente Gustavo Petro anuncia medidas en Colombia, tras ataques a Caracas: “Que Bolívar proteja al pueblo venezolano”

El primer mandatario emitió un comunicado oficial en el que rechaza los bombardeos. Ordenó al Mindefensa trasladarse el punto fronterizo.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 8:05 a. m.
El presidente Gustavo Petro emitió un comunicado oficial en el que rechaza los bombardeos en varios puntos de Venezuela y ordenó al Ministerio de Defensa desplegar un PMU en la frontera de Cúcuta para apoyar a la población que lo requiera.

A través de un pronunciamiento oficial, el presidente señaló su “profunda preocupación” por los acontecimientos registrados en las últimas horas y rechazó cualquier acción militar unilateral que ponga en riesgo a la población civil o profundice la confrontación armada en Venezuela.

El Gobierno Petro ordenó medidas de protección para la población civil en la frontera, con especial énfasis en los posibles impactos migratorios derivados de una eventual intensificación del conflicto.

Las acciones ordenadas por el presidente Petro se coordinan con autoridades locales y con el Ministerio de Defensa para preservar la estabilidad en los departamentos limítrofes.

Política

“De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”, señaló el comunicado de Petro.

Frente al escenario internacional, Petro aseguró que la Cancillería de Colombia mantendrá abiertos los canales diplomáticos y promoverá, en escenarios multilaterales y regionales, mecanismos de verificación objetiva de los hechos, con el fin de evitar decisiones basadas en información no confirmada y reducir el riesgo de una escalada mayor.

El pronunciamiento de Petro hace un llamado a la paz, al respeto por el derecho internacional y la protección de la vida que deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada.

La postura presidencial se resumió en la frase, “que Bolívar proteja al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano”.

