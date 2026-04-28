Accidente de trenes en Indonesia deja 15 muertos y decenas de heridos

Más de una decena de personas murieron en el accidente ocurrido la noche del lunes cerca de la estación de Bekasi Timur, a 25 kilómetros de Yakarta, cuando un tren de larga distancia chocó contra uno de cercanías que permanecía detenido en la vía.

Las autoridades cerraron la mañana del martes la operación de rescate, que se extendió durante 12 horas. Durante ese tiempo, los socorristas forzaron la apertura de los vagones destruidos en busca de sobrevivientes.

“No hay más víctimas por encontrar”, declaró en rueda de prensa el jefe de la agencia de rescate de Indonesia, Mohamad Syafii.

El ministro de Infraestructura, Agus Harimurti Yudhoyono, actualizó el balance en la tarde del martes y confirmó que el número de muertos ascendió a 15, superando el reporte previo de la empresa estatal KAI, que registraba 14 fallecidos. Además, informó que 88 personas resultaron heridas.

El vagón que impactó contra el otro tren era exclusivo para mujeres. Foto: Anadolu via Getty Images

Una de las sobrevivientes relató a AFP los momentos de angustia tras el impacto. “Pensé que iba a morir”, contó Sausan Sarifah, de 29 años, desde su cama en el hospital RSUD Bekasi, donde permanece con un brazo roto y un profundo corte en un muslo.

“No tuvimos tiempo de levantarnos para salir y todo el mundo terminó apilado dentro del tren, aplastados unos sobre los otros. No sé cómo está la persona que estaba debajo de mí”, agregó.

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Su mayor temor, explicó, era morir asfixiada en medio de la multitud y que quienes quedaron atrapados en la parte inferior no sobrevivieran.

El presidente Prabowo Subianto visitó a los heridos en Bekasi, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó una “investigación inmediata”. También pidió construir “puestos de vigilancia o pasos elevados” en ese tramo de la red ferroviaria.

Muchas veces, los trenes pasan muy cerca del tráfico vehicular y de locales comerciales. Foto: NurPhoto via Getty Images

Sobre las causas del accidente, Franoto Wibowo, portavoz de KAI, señaló que un taxi habría rozado al tren de cercanías en un paso a nivel, obligándolo a detenerse en la vía. En ese momento, el tren de larga distancia lo impactó.

Por su parte, el jefe de policía de Yakarta, Asep Edi Suheri, precisó que el choque se produjo contra el último vagón, destinado a mujeres.

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Durante la emergencia, los equipos de rescate pidieron botellas de oxígeno a gritos en medio de la noche, mientras ambulancias formaban largas filas en la zona. Las autoridades confirmaron que las 240 personas que viajaban en el tren de larga distancia lograron evacuar sanas y salvas.

Los accidentes de transporte resultan frecuentes en Indonesia, un extenso archipiélago donde persisten problemas de mantenimiento en buses, trenes y aviones. En 2024, por ejemplo, dos trenes chocaron en el sureste del país y dejaron tres personas muertas.

*Con información de AFP.