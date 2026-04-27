Cayó en México, alias el Jardinero, el señalado sucesor del Mecho; se ofrecía millonaria recompensa por su captura

Autoridades de México anunciaron este lunes la captura de dos líderes de organizaciones del narcotráfico, uno de ellos considerado el posible sucesor de “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El más llamativo fue Audias Flores Silva, uno de los hombres más cercanos al capo, fue detenido en el estado de Nayarit, también en el oeste de México.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por él. Según el centro de pensamiento Insight Crime, Flores se perfilaba como uno de los sucesores del fundador del CJNG. Apodado “El Jardinero”, fue “el brazo derecho” de Oseguera hasta su muerte, dijo a AFP David Saucedo, especialista en seguridad.

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Nemesio “El Mencho” Oseguera murió en febrero tras ser herido por militares durante un violento operativo en Jalisco (oeste), que desató una asonada criminal con bloqueos carreteros y ataques a negocios en diversos puntos del país que tuvieron al país en máxima alerta durante varios días.

Cartel de recompensa de Audias Flores Silva, alias el Jardinero Foto: Captura de pantalla de X

También fue el encargado de negociar a nombre de Oseguera una alianza entre el CJNG y “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa comandada por los herederos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, añadió Saucedo al citar fuentes de inteligencia de Estados Unidos y México.

La operación de su captura fue “planeada, desarrollada y ejecutada” por las fuerzas especiales de la Marina mexicana, informó en la red social X Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Además, aseguró que Flores Silva es “requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición”, agregó Harfuch.

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Más temprano, el gobierno del estado de Tamaulipas (noreste) reportó la detención de Alexander “N” —por ley se reservan los apellidos—, señalado como “objetivo prioritario” e integrante de una banda delictiva que actúa en ese distrito.

Tropas de las Fuerzas Especiales de la Marina de México Foto: Anadolu via Getty Images

La captura desató al menos ocho bloqueos por parte de criminales en carreteras de Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos. Pero posteriormente se reportó que las autoridades retomaron el control sin reportar víctimas en estas acciones.

Según medios mexicanos, el criminal aprehendido es Alexander Benavides Flores, alias “R9”, quien sería jefe de Los Metros. Este grupo es una de las facciones que surgieron del cártel del Golfo, debilitado desde hace más de una década tras la captura de sus líderes.

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Reynosa, con unos 690.000 habitantes, colinda con McAllen, Texas, y fue uno de los feudos del Cartel del Golfo, que llegó a ser una de las bandas más poderosas de México, hasta que de a poco se fue fraccionando, pero aún mantiene gran poder de control en la zona.

*Con información de AFP.