Video revela el impresionante ejército, armado hasta los dientes, que protegía de El Mencho, el recién asesinado narco mexicano

Un video en el que se ve por más de tres minutos una caravana de tanquetas y decenas de personas armadas muestra el poderío que tenía alias Mencho, el narcotráficante asesinado en México. Su muerte desató una ola de violencia en el país.

“Pura gente de Mencho señores”, gritan los hombres, armados hasta los dientes. Aunque la publicación fue hecha hace cinco años muestra el enorme ejército que lo resguardaba, y deja claro la complejidad de la operación que tuvo que realizarse para darlo de baja. En el video, publicado por el periódico Reforma, “integrantes del Cartel de Jalisco, bajo del liderazgo de ‘El Mencho’, presumieron sus vehículos blindados, vestimenta militar y su arsenal”. Las imágenes son impactantes.

Al menos 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y otro funcionario fueron asesinados en ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el operativo en el que murió su líder, Nemesio Oseguera, informó este lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

García aseguró que en estos eventos ocurridos en el estado de Jalisco (oeste) también murió una mujer y 30 integrantes de esa organización criminal fueron abatidos. “Lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado”. Además “30 delincuentes que perdieron la vida”, detalló Harfuch.

La situación es tan crítica tras su muerte que el Ejército mexicano desplegó 2.500 efectivos en el oeste del país como medida disuasiva tras la muerte del capo el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.

“Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar” la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.

“La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo”, añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.

“El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), era el narco mexicano más buscado. Washington ofrecía 15 millones de dólares de recompensa por información que llevara a su captura.

Estaba considerado el último de los capos al estilo de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, detenidos en 2016 y 2024 respectivamente y ahora presos en Estados Unidos.

El líder narco de 59 años resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa (oeste), y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”, informó el ejército mexicano.

La muerte del “Mencho” ocurre en un contexto de gran presión de Donald Trump para que México frene el envío de drogas a su país, en particular del fentanilo, y de acusaciones a Sheinbaum de no hacer lo suficiente para combatir al narcotráfico.

El subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau describió la operación como un “gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”.

El cártel del “Mencho” fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos confirma su participación en la muerte de El Mencho

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. La Casa Blanca emitió un comunicado. “Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al Gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio ‘el Mencho’ Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación”, aseguró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

*Con información de AFP