Alias el Mencho cayó por una amante: los secretos de la operación militar que incendió a México

Cerca de 60 personas perdieron la vida en el marco de la operación que dio de baja al capo mexicano.

Redacción Mundo
23 de febrero de 2026, 12:10 p. m.
El ministro de Defensa de México, Ricardo Trevilla Trejo, habla junto a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional en la Ciudad de México el 23 de febrero de 2026.
El ministro de Defensa de México, Ricardo Trevilla Trejo, habla junto a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional en la Ciudad de México el 23 de febrero de 2026.

Las autoridades mexicanas han dado a conocer los detalles que permitieron dar de baja a alias el Mencho. En una rueda de prensa, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, contó el enorme trabajo de inteligencia que hubo detrás del operativo alrededor del capo, uno de los hombres más buscados del mundo.

“El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco”, aseguró el alto funcionario sobre cómo lograron acceder a la red de vínculos del capo.

“En ese lugar, esta pareja sentimental se reunió con Mencho y el 21 de febrero se retira del inmueble. Se obtuvo información de que Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí. El mismo 21 se realiza el planeo de la operación”, agregó.

“El proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo. Requiere recabar muchos datos”, aseguró.

YouTube video 5PONjXQA31U thumbnail

El alto funcionario describió la operación como “muy violenta”. Y agregó:

“Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por tres componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza especial de reacción inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con seis helicópteros y personal de fuerza especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa”, agregó el funcionario.

La operación produjo la muerte de más de 60 personas, al menos 25 miembros de la Guardia Nacional, un custodio y otro funcionario. También se estima que fueron abatidos una mujer y 30 integrantes de esa organización criminal.

Trevilla también agregó que el ejército mexicano desplegó 2.500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio ‘el Mencho’ Oseguera el domingo en un operativo militar.

“Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar” la presencia militar en la zona de operación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.

“La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo”, añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.

En la rueda de prensa, la presidenta Sheinbaum también dio declaraciones sobre lo sucedido. “Lo más importante” es “proteger a la gente”, afirmó, luego de que la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera desatara una ola de violencia con más de 200 bloqueos en las vías.

“Es lo más importante, proteger a toda la población, proteger a la gente, proteger al pueblo”, dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

El domingo, la Secretaría de Seguridad reportó 252 bloqueos en carreteras de 20 estados, principalmente Jalisco (oeste), como respuesta del Cartel Jalisco Nueva Generación a la muerte de su líder.

*Con información de AFP.

