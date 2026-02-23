Estos son los 10 delincuentes más buscados por Estados Unidos tras la muerte del Mencho

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, no solo reconfigura el liderazgo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También modifica el tablero de prioridades del Gobierno de Estados Unidos en materia de recompensas millonarias por criminales acusados de narcotráfico y terrorismo.

Con la recompensa de 15 millones de dólares que pesaba sobre el líder del CJNG ya fuera del radar, el listado de los fugitivos más cotizados por Washington vuelve a concentrarse en figuras acusadas de narcotráfico transnacional y presuntos vínculos con estructuras criminales de alto nivel.

Estas son, a hoy, las diez recompensas activas más altas ofrecidas por el Gobierno de Estados Unidos.

1. Diosdado Cabello: hasta 25 millones de dólares

Washington acusa a Diosdado Cabello de liderar o integrar una estructura conocida como el Cartel de los Soles, presuntamente integrada por altos mandos venezolanos que habrían facilitado envíos de cocaína hacia Estados Unidos. En 2020 fue imputado en una corte federal de Nueva York por narcotráfico y conspiración. El Departamento de Estado ofrece hasta 25 millones de dólares por información que permita su arresto o condena.

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela. Foto: Getty Images

2. Vladimir Padrino López: 15 millones de dólares

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, es uno de los hombres más poderosos del régimen venezolano y la cara visible del poder militar de la dictadura de Nicolás Maduro y ahora del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Está acusado por fiscales federales estadounidenses de conspirar para “inundar” de cocaína el mercado estadounidense como herramienta geopolítica.

La recompensa activa es de hasta 15 millones de dólares, también bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos ofrecido por el Departamento de Estado.

3. Ryan James Wedding: 15 millones de dólares

Exatleta olímpico canadiense de snowboard. Según el FBI, habría pasado de competir en Salt Lake City 2002 a dirigir una red transnacional de narcotráfico con operaciones en América del Norte y Europa. Está acusado de conspiración para distribuir cocaína y de ordenar asesinatos relacionados con el tráfico.

La recompensa combinada alcanza los 15 millones de dólares, una de las más altas dentro de la lista Ten Most Wanted.

4. Tareck El Aissami: 10 millones de dólares

Exvicepresidente venezolano y exministro de Petróleo. Fue acusado en 2019 en una corte federal de Nueva York por violaciones a sanciones y narcotráfico. Según la acusación, habría facilitado envíos de droga mientras ocupaba altos cargos del Estado.

El Departamento de Estado mantiene una recompensa activa de hasta diez millones de dólares, aunque está detenido en Venezuela desde hace varios años acusado de corrupción. Hace pocos días, el ICE lo señaló como capturado, pero no se sabe más detalles al respecto.

Venezuela denuncia muerte de ocho personas por minas instaladas por grupos armados colombianos Foto: Cancillería de Venezuela

5. Pedro Luis Martín-Olivares: 10 millones de dólares

Exjefe de inteligencia financiera y exgeneral venezolano. Está acusado en Estados Unidos de conspiración para distribuir cocaína en coordinación con estructuras estatales.

Su recompensa es de hasta diez millones de dólares, dentro del mismo programa que apunta a presuntas redes estatales vinculadas al narcotráfico.

6. Fausto Isidro Meza Flores: 5 millones de dólares

Conocido como el Chapo Isidro, es señalado como líder de una facción del Cartel de los Beltrán Leyva. La DEA lo identifica como uno de los principales exportadores de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana hacia Estados Unidos. La recompensa activa es de hasta cinco millones de dólares.

7. Yulan Adonay Archaga Carías: 5 millones de dólares

Alias Porky, señalado como uno de los máximos líderes de la MS-13 en Honduras. Está acusado en Nueva York por narcotráfico, armas y lavado de dinero. Según la acusación, coordinaba rutas de cocaína hacia Estados Unidos. La recompensa ofrecida es de hasta cinco millones de dólares.

Tareck El Aissami renunció esta semana como ministro de Petróleos de Venezuela. Foto: AP / Matias Delacroix

8. Hassan Izz-Al-Din: 5 millones de dólares

Acusado por su presunta participación en el secuestro del vuelo TWA 847 en 1985, en el que murió un ciudadano estadounidense. Está incluido en el programa Rewards for Justice, enfocado en terrorismo internacional. La recompensa asciende a cinco millones de dólares.

9. Rodolfo McTurk-Mora: 5 millones de dólares

Exfuncionario venezolano acusado en Estados Unidos de colaborar en operaciones de narcotráfico internacional. Forma parte del mismo expediente judicial que otros altos cargos venezolanos imputados en 2020. La recompensa es de hasta cinco millones de dólares.

10. Jesús Alfredo Itriago: 5 millones de dólares

Exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. Paradójicamente, fue acusado en Nueva York por conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos mientras ocupaba un cargo antidrogas. La recompensa vigente es de hasta cinco millones de dólares.