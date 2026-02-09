MUNDO

Diosdado Cabello se burla de los rumores sobre su captura y salida del país: “Estoy en Barajas”

El ministro venezolano se refirió en plena rueda de prensa a la información que circuló en redes sociales sobre su paradero.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
9 de febrero de 2026, 4:24 p. m.
Diosdado Cabello, ministro de Venezuela.
Diosdado Cabello, ministro de Venezuela. Foto: X/@ConElMazoDando

En las últimas horas de este lunes, 9 de febrero, el líder del Partido Socialista Unidos de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a la información que circuló en redes sociales el fin de semana sobre su posible captura.

“Por cierto, este que está aquí no soy yo, yo estoy ahorita en Barajas y me llevé a Freddy Bernal”, dijo Cabello, refiriéndose al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, y al actual gobernador del estado Táchira.

“Este no soy yo, por si acaso, quiero aclarar, todo esto se logra con inteligencia artificial y unas imágenes que dejamos el año pasado, pero este no soy yo”, dijo.

Durante el fin de semana, cuentas de diferentes usuarios verificados por X aseguraron que uno de los funcionarios más poderosos del régimen venezolano habría sido capturado, incluso, que había salido del país.

Deportes

Así quedó la tabla histórica de títulos de la NFL tras la consagración de los Seattle Seahawks: New England Patriots lograron antirrécord

Mundo

El ranking de los países de América Latina que hablan mejor inglés como segundo idioma

Mundo

Estados Unidos confirma el ataque a un submarino cargado de cocaína con la ayuda de Colombia

Estados Unidos

Peligro en Hawái: condiciones climáticas afectarían seriamente a turistas y residentes

Estados Unidos

Gigantes tecnológicos presuntamente diseñaron plataformas adictivas para niños: arranca histórico juicio en Estados Unidos

Mundo

Diosdado Cabello se pronuncia sobre caso de Juan Pablo Guanipa: “Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana”

Estados Unidos

Gobernador Gavin Newsom en el ojo del huracán: decreta el día de Bad Bunny en California y genera polémica su burla al show republicano

Mundo

Diosdado Cabello cierra filas en torno a Delcy Rodríguez durante el aniversario del intento de golpe de Estado de Hugo Chávez

Mundo

Diosdado Cabello limita la Ley de amnistía en Venezuela y asegura que no es “página para pasar y olvidar todo”

Mundo

Delcy Rodríguez nombra a hija de Diosdado Cabello en poderoso cargo en el Gobierno venezolano

Estados Unidos mantiene órdenes de captura contra Diosdado Cabello, aunque no fue detenido durante la operación que capturó a Nicolás Maduro por razones operativas del gobierno estadounidense.

Las autoridades de EE. UU. le imputan en un tribunal federal cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y conspiración en el uso o posesión de armas en apoyo a delitos de drogas, vinculándolo con redes de tráfico internacional y el llamado Cártel de los Soles.

Diosdado Cabello se pronuncia sobre caso de Juan Pablo Guanipa: “Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana”

Por estas acusaciones, el Departamento de Estado ofrece hasta 25 millones de dólares de recompensa por información que lleve a su detención o condena.

Por otro lado, número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, también salió en defensa de la reciente aprehensión del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, al señalar que la medida obedeció presuntamente al desacato de las normas fijadas tras su liberación.

Durante la acostumbrada comparecencia semanal del PSUV ante los medios, Cabello indicó que este episodio es una prueba de que “la justicia está funcionando”, y responsabilizó a determinados actores de la oposición de pretender “embochinchar el país”.

Recompensa por Diosdado Cabello
Esta es la recompensa por Diosdado Cabello. Foto: U.S. Department Of State

Asimismo, Cabello argumentó que el plan de excarcelaciones anunciado por el régimen se desarrollaba sin contratiempos hasta que —de acuerdo con su versión— algunos referentes opositores incurrieron en conductas imprudentes.

“Han salido 897 personas. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia. Hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyó que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad”, dijo.

Cabe resaltar que el Parlamento de Venezuela aplazó el lunes la sesión de este martes en la que se preveía la aprobación de la ley de amnistía, que en teoría se traducirá en la liberación de todos los presos políticos en medio de fuertes presiones de Washington.

La Asamblea Nacional sesiona normalmente martes y jueves, pero la secretaria del poder Legislativo informó la suspensión de la audiencia del martes y confirmó la del jueves, sin adelantar la agenda.

Más de Mundo

x

Así quedó la tabla histórica de títulos de la NFL tras la consagración de los Seattle Seahawks: New England Patriots lograron antirrécord

Países de Sudamérica que tienen estaciones

El ranking de los países de América Latina que hablan mejor inglés como segundo idioma

Estados Unidos apoyó a Colombia en el ataque de un submarino cargado con cocaína.

Estados Unidos confirma el ataque a un submarino cargado de cocaína con la ayuda de Colombia

Diosdado Cabello, ministro de Venezuela

Diosdado Cabello se burla de los rumores sobre su captura y salida del país: “Estoy en Barajas”

x

Peligro en Hawái: condiciones climáticas afectarían seriamente a turistas y residentes

x

Gigantes tecnológicos presuntamente diseñaron plataformas adictivas para niños: arranca histórico juicio en Estados Unidos

Diosdado Cabello y Juan Pablo Guanipa

Diosdado Cabello se pronuncia sobre caso de Juan Pablo Guanipa: “Creyeron que pueden hacer lo que les da la gana”

x

Gobernador Gavin Newsom en el ojo del huracán: decreta el día de Bad Bunny en California y genera polémica su burla al show republicano

Conductores en EE. UU. deben cumplir nuevas reglas del DOT que afectan licencias y documentación desde febrero de 2026.

Alerta para conductores en EE. UU.: nuevas reglas del DOT ponen en riesgo su licencia en 2026

Rey Carlos III, el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

El rey Carlos III, dispuesto a colaborar en la investigación contra su hermano el príncipe Andrés por el caso Epstein

Noticias Destacadas