En las últimas horas de este lunes, 9 de febrero, el líder del Partido Socialista Unidos de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a la información que circuló en redes sociales el fin de semana sobre su posible captura.

“Por cierto, este que está aquí no soy yo, yo estoy ahorita en Barajas y me llevé a Freddy Bernal”, dijo Cabello, refiriéndose al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, y al actual gobernador del estado Táchira.

“Este no soy yo, por si acaso, quiero aclarar, todo esto se logra con inteligencia artificial y unas imágenes que dejamos el año pasado, pero este no soy yo”, dijo.

Diosdado Cabello sobre la ola de rumores y mentiras sobre su supuesta muerte, sobre su salida del país:



"Este que está aquí no soy yo, yo estoy ahorita en Barajas, en el aeropuerto de Barajas, y me llevé a Freddy Bernal, anda conmigo, este no soy yo, oyeron, por si acaso, quiero…

Durante el fin de semana, cuentas de diferentes usuarios verificados por X aseguraron que uno de los funcionarios más poderosos del régimen venezolano habría sido capturado, incluso, que había salido del país.

Estados Unidos mantiene órdenes de captura contra Diosdado Cabello, aunque no fue detenido durante la operación que capturó a Nicolás Maduro por razones operativas del gobierno estadounidense.

Las autoridades de EE. UU. le imputan en un tribunal federal cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y conspiración en el uso o posesión de armas en apoyo a delitos de drogas, vinculándolo con redes de tráfico internacional y el llamado Cártel de los Soles.

Por estas acusaciones, el Departamento de Estado ofrece hasta 25 millones de dólares de recompensa por información que lleve a su detención o condena.

Por otro lado, número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, también salió en defensa de la reciente aprehensión del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, al señalar que la medida obedeció presuntamente al desacato de las normas fijadas tras su liberación.

Durante la acostumbrada comparecencia semanal del PSUV ante los medios, Cabello indicó que este episodio es una prueba de que “la justicia está funcionando”, y responsabilizó a determinados actores de la oposición de pretender “embochinchar el país”.

Asimismo, Cabello argumentó que el plan de excarcelaciones anunciado por el régimen se desarrollaba sin contratiempos hasta que —de acuerdo con su versión— algunos referentes opositores incurrieron en conductas imprudentes.

“Han salido 897 personas. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia. Hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyó que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad”, dijo.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello: "Si usted quiere hacer política: haga política, nadie le va negar su derecho a hacer política".



"Pero si usted quemar e incendiar este país, el sistema de justicia va a funcionar. No tenemos ningún complejo en decirlo".

Cabe resaltar que el Parlamento de Venezuela aplazó el lunes la sesión de este martes en la que se preveía la aprobación de la ley de amnistía, que en teoría se traducirá en la liberación de todos los presos políticos en medio de fuertes presiones de Washington.

La Asamblea Nacional sesiona normalmente martes y jueves, pero la secretaria del poder Legislativo informó la suspensión de la audiencia del martes y confirmó la del jueves, sin adelantar la agenda.