Diosdado Cabello limita la Ley de amnistía en Venezuela y asegura que no es “página para pasar y olvidar todo”

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela​, Diosdado Cabello, fijó este lunes la posición oficial del chavismo frente a la Ley de Amnistía propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al advertir que el proyecto no busca borrar delitos ni garantizar impunidad, sino que debe estar sustentado en criterios de justicia y revisión caso por caso.

“Es una ley que debe estar basada en la justicia”, afirmó Cabello durante la rueda de prensa semanal de la tolda roja, al señalar que el objetivo central de la iniciativa es fomentar la convivencia y la paz, pero sin renunciar al marco legal ni a la responsabilidad penal en los casos que así lo ameriten, hablando sobre los presos políticos que se mantienen presos en el país.

El dirigente subrayó que la eventual aprobación de la norma no implica “pasar la página y olvidar todo”, y recalcó que cada expediente será evaluado de manera individual. “Todo se va a revisar”, insistió, al tiempo que aclaró que, como en cualquier proceso legal, habrá personas que se beneficien de la amnistía y otras que no califiquen.

Cabello también recordó que, durante el período 2015-2020, cuando la Asamblea Nacional estaba controlada por la oposición, no se logró aprobar una ley de amnistía, y criticó a sectores que, según dijo, pretenden incluir dentro de este beneficio a personas vinculadas con delitos graves.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

En ese contexto, lanzó una advertencia directa a miembros opositores, quienes asegura que han promovido la violencia política en el pasado. “Ojalá ellos entiendan que deben retomar la política, hacer política de verdad, no buscar atajos”, expresó. Agregó que cualquier intento de violentar la Constitución obligará al Estado venezolano a actuar con toda la fuerza de la ley del régimen.

El también vicepresidente del PSUV enfatizó que la nueva propuesta representa “una oportunidad real” para que sectores opositores abandonen prácticas violentas y se reincorporen al debate democrático. “Es una iniciativa del Gobierno nacional. Ojalá entiendan que se les está dando una oportunidad para hacer política como corresponde”, afirmó.

Cabello insistió en que se trata de una ley impulsada directamente desde el Ejecutivo, y no por organizaciones no gubernamentales, lo que, según explicó, garantiza el respaldo total de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional para su discusión y eventual aprobación, siguiendo los tiempos y procedimientos parlamentarios establecidos.

Diosdado Cabello habla de liberaciones en Venezuela Foto: Venezuelan News

Asimismo, reiteró que el espíritu de la ley es fortalecer la paz y la convivencia nacional, siempre dentro del orden legal. “Es una ley basada en la justicia”, recalcó nuevamente, al llamar a quienes han tomado “atajos” a retomar el camino democrático.

Durante su intervención, Cabello informó además que 895 personas han sido excarceladas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, como parte de decisiones adoptadas en el marco de procesos judiciales revisados por el Estado venezolano.

La Ley de Amnistía comenzará ahora su discusión formal en el Parlamento, donde el chavismo cuenta con mayoría, en un contexto político marcado por llamados oficiales a la reconciliación, pero también por advertencias claras sobre los límites legales de cualquier beneficio.