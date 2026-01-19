Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, se ha adelantado un proceso de excarcelaciones a los presos políticos detenidos durante la dictadura de Nicolás Maduro.

Según Diosdado Cabello, “tienen que ver con un proceso de reconciliación nacional asegurando la paz de nuestro país”.

“Quedan totalmente exentos o excluidos de esas medidas quienes tengan asesinatos, tráfico de drogas, ataques a niños, niñas, violaciones y se están revisando los casos”, declaró Cabello.

Diosdado Cabello, líder del PSUV Foto: GETTY IMAGES

Diosdado Cabello le dio el crédito al dictador que actualmente comparece en la justicia estadounidense, “fue una decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro en el mes de diciembre”. Complementó diciendo que “el 24 salió un grupo de gente, el 31 salió un grupo de gente” como parte de las supuestas medidas de Maduro.

El líder del PSUV también le restó mérito a las ONG venezolanas en este proceso, “eso no tiene nada que ver con las ONG de este país”. Denunció también que “le están cobrando a los familiares, de los que han salido en libertad, gracias a nosotros, no gracias a ellos”.

Cabello aprovechó la rueda de prensa del PSUV para convocar a la población civil en medio de la inconformidad del chavismo tras la captura de Maduro a principios de año, “el 23 de enero tenemos la gran movilización aquí en Caracas”.

Diosdado Cabello emitió un mensaje de escucha, “nos vamos a los barrios, las comunidades, a compartir con nuestra gente, escucharlos” e invitó a la unidad con el gobierno encargado, “tenemos que entre ayudarnos y entre cuidarnos, pueblo, dirigencia, todos juntos, unidos”.

Cabello desmintió la presunta condecoración del director de la CIA, John Ratcliffe que habría recibido en su visita a Caracas, “lanzaron una aventura que quieren hacer viral y después ellos se pegan de su mentira”.

Estados Unidos le ordenó a Cabello no usar los servicios de seguridad ni a los militantes del régimen para atacar a la oposición. Por lo tanto, la policía y las fuerzas armadas de Venezuela permanecen intactas desde el 3 de enero, cuando ocurrió el derrocamiento de Maduro.

Pese a que Cabello no fue capturado durante el operativo del 3 de enero, está señalado de crímenes relacionados con narcoterrorismo.

Según Reuters, la mano derecha de Maduro habló desde hace meses con Washington, cuando Donald Trump volvió a la presidencia hace un año, y continuaron hasta días después de la captura del líder del régimen. En estas se abordaron temas como las sanciones estadounidenses al país del Caribe y los cargos de los que es señalado el ministro.