Estados Unidos

Estados Unidos habría hablado en secreto con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro, revela un informe exclusivo

Cabello está señalado de crímenes en Estados Unidos, pese a que no fue capturado a inicios de año junto con el líder del régimen.

Redacción Mundo
17 de enero de 2026, 3:17 p. m.
Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen venezolano.
Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen venezolano. Foto: GETTY IMAGES

Funcionarios de Estados Unidos habrían estado en conversaciones con el ministro del Interior del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, meses antes de que las fuerzas norteamericanas ingresaran a Venezuela para capturar al dictador y a su esposa, Cilia Flores, de acuerdo con un informe exclusivo de Reuters.

Las personas familiarizadas con el tema le indicaron al medio en mención que Estados Unidos le ordenó a Cabello no usar los servicios de seguridad ni a los militantes del régimen para atacar a la oposición. Por lo tanto, la policía y las fuerzas armadas de Venezuela permanecen intactas desde el 3 de enero, cuando ocurrió el derrocamiento de Maduro.

NICOLÁS MADURO
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas el 3 de enero del 2026. Foto: GC Images

Pese a que Cabello no fue capturado durante el operativo, también está señalado de crímenes relacionados con narcoterrorismo. Maduro y su esposa comparecen ante la justicia de Nueva York, donde en la primera audiencia se declararon inocentes.

Donald Trump dio razón por la que dejó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada en Venezuela

Las fuentes le dijeron a Reuters que las conversaciones con la mano derecha de Maduro iniciaron desde que Donald Trump volvió a la presidencia hace un año, y continuaron hasta días después de la captura del líder del régimen. En estas se abordaron temas como las sanciones estadounidenses al país del Caribe y los cargos de los que es señalado el ministro.

El contacto entre las dos partes es crucial en este momento, pues Estados Unidos ha tomado el control del mercado petrolero y está influyendo en el futuro hacia la democracia en el país, por lo que es un riesgo que Cabello decida desplegar las fuerzas que controla, indicaron las fuentes entrevistadas.

El chavismo está con Delcy Rodríguez, así confirmó Diosdado Cabello
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, junto Diosdado Cabello. Foto: AFP

Hasta el momento, Trump ha informado que mantiene buenas relaciones con la ahora presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien ha estado colaborando con los requerimientos del republicano.

No obstante, las fuentes consultadas no revelaron si las conversaciones han determinado el futuro político de Venezuela, y tampoco detallaron si Cabello ha atendido las advertencias del Gobierno estadounidense, pese a que este ha dicho alinearse con Rodríguez.

Trump dice que espera elecciones presidenciales en Venezuela “algún día”, aunque expresa satisfacción con el liderazgo de Delcy Rodríguez
Donald trump Presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: GETTY IMAGES

Cabello ha sido un miembro importante del régimen venezolano que tiene más de 20 años. Fue colaborador cercano de Hugo Chávez y mentor de Maduro. Desde que el segundo tomó el poder de la nación, Rodríguez y el ministro han estado en el corazón del gobierno.

Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela, retira a Álex Saab del gabinete y dice que “asumirá nuevas responsabilidades”

Las personas que declararon en anónimo aseguraron que el funcionario del régimen se ha comunicado directamente con Washington y ampliaron que también lo ha hecho por medio de intermediarios.

Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos ha confirmado lo que recién informa Reuters.

