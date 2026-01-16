Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela, retira a Álex Saab del gabinete y dice que “asumirá nuevas responsabilidades”

Álex Saab, quien era ministro de Industria en el régimen de Nicolás Maduro, es acusado de ser testaferro del dictador, a quien Estados Unidos capturó a inicios de enero. Su destitución del alto cargo ocurre en medio de las presiones de Washington tras los ataques del 3 de enero.

Saab fue excarcelado en 2023 por Estados Unidos como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela y en octubre de 2024 Maduro lo designó ministro de Industria.

“He decidido fusionar los ministerios del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, carteras importantes para el avance económico del país. Esta nueva instancia será asumida por el ministro Luis Antonio Villegas”, escribió Delcy Rodríguez en su perfil de X este viernes, 16 de enero.

“Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades”, escribió la mandataria en Telegram.

Saab, originario de Colombia, se empezó a vincular con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Era el encargado de la importación de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción. Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear a través de Estados Unidos fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

Caracas negaba estas acusaciones al afirmar que Saab era un “héroe” que traía alimentos al país en medio de las sanciones estadounidenses. El arresto de Saab fue calificado como un “secuestro” por el gobierno venezolano, que aseguraba que era un enviado especial de Caracas y que se violó su inmunidad diplomática.

La destitución de Saab se suma a una serie de cambios en ministerios claves anunciados por Rodríguez después de la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, tras ataques estadounidenses en Caracas y ciudades vecinas.

Nicolás Maduro junto a Alex Saab. Foto: afp

Por su parte, Saab sentenció días atrás, en medio de un trino en X, que Venezuela sigue reclamando la liberación de Maduro y su esposa, lo que ha señalado de “secuestro” por parte del Gobierno estadounidense.

“Con la fuerza de la diplomacia y la verdad, lograremos la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores”, escribió el ahora exfuncionario del régimen. Maduro y su esposa enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo ante un tribunal en la ciudad de Nueva York.

Con información de AFP.