Director de la CIA se reunió con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en Caracas

John Ratcliffe, director de la CIA, se habría reunido con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez después de que Estados Unidos sacara a Nicolás Maduro de Caracas el pasado 3 de enero en una operación sin precedentes realizada por el ejército norteamericano.

Según el NY Times, el jefe de la Agencia Central de Inteligencia se reunió con Delcy Rodríguez ayer jueves 15 de enero, un día después de que el presidente de los Estados Unidos confirmara que sostuvo una llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela.

El encuentro con Ratcliffe, el funcionario estadounidense de mayor rango y primer miembro del gobierno norteamericano en visitar Caracas desde la operación del pasado 3 de enero, se produjo un día después de que María Corina Machado estrechara la mano de Donald Trump en la Casa Blanca.

Esta imagen fue proporcionada por una organización externa y podría no cumplir con la política editorial de Getty Images). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director de la CIA, John Ratcliffe, supervisan las operaciones militares estadounidenses en Venezuela desde el Club Mar-a-Lago de Trump el 3 de enero de 2026 en Palm Beach, Florida. Foto: White House via Getty Images

Un funcionario estadounidense afirmó que el director de la CIA se reunió con la Rodríguez por orden del presidente Trump “para transmitirle que Estados Unidos espera con interés una mejor relación de trabajo”, según pudo confirmar el NY Times.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato dijo también que ambos hablaron sobre la cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y la necesidad de garantizar que el país dejara de ser un “refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes”.

Según el medio norteamericano, para los integrantes del equipo de gobierno de Trump, el viaje de Ratcliffe busca expresar un apoyo a la supuesta estabilidad que encarna Delcy Rodríguez, así como enviar un mensaje de acercamiento, entendimiento mutuo y fortalecimiento de la cooperación entre ambas administraciones.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela Foto: AFP

El artículo publicado por el NY Times da cuenta de la decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos al dejar a Delcy Rodríguez como líder del país suramericano en vez de ubicar en ese cargo a algún líder de la oposición.

La CIA habría entregado un informe asegurando que Rodríguez era una política “pragmática” más que “ideológica” y que estaba dispuesta a negociar y potencialmente incluso trabajar con EE.UU.

Un informe de inteligencia que circuló entre altos responsables políticos mencionó que ella usó un vestido de 15.000 dólares para su toma de posesión, lo que llevó a un funcionario a bromear diciendo que “ella es socialista, pero la más capitalista que he visto”, según narra el NY Times.

De acuerdo con un alto funcionario, los expertos de la CIA concluyeron que conservar a Rodríguez al frente del liderazgo provisional era la opción más conveniente para impedir que Venezuela derivara en un escenario de desorden e inestabilidad, según el NY Times.

Delcy Rodríguez Nicolás Maduro Foto: Getty Images / AP

Trump aseguró que todo “anda muy bien” con Venezuela, casi dos semanas después de que fuerzas estadounidenses bombardearan Caracas y otras regiones, y capturaran a Maduro.

“Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas”, declaró Trump a periodistas, y describió a Rodríguez como “una persona formidable”. “Es alguien con quien trabajamos muy bien”.