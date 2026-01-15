Estados Unidos realiza su primera compra de petróleo a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y avanza en acuerdos energéticos

Luego de que Estados Unidos capturó al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, el presidente Donald Trump anunció que su país tomará el control del mercado petrolero de la nación del Caribe. Desde hace semanas, el estadounidense estableció que compraría millones de barriles, con la intención de retomar el control sobre el recurso natural en el continente.

Funcionarios del Gobierno de Trump le aseguraron a la prensa estadounidense que el país llevó a cabo su primera compra de petróleo, valorada por al menos 500 millones de dólares, según lo que establece el reportaje de TIME.

Trump dice que espera elecciones presidenciales en Venezuela “algún día”, aunque expresa satisfacción con el liderazgo de Delcy Rodríguez

“El presidente Trump negoció un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará al pueblo estadounidense y venezolano”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en una entrevista con el medio mencionado. Ella, además, aseguró que el Gobierno planea más compras dentro de los próximos días.

EE. UU. ahora controla el petróleo de Venezuela. Foto: adobe stock

“El equipo del presidente Trump está facilitando conversaciones positivas y continuas con compañías petroleras que están listas y dispuestas a realizar inversiones sin precedentes para restaurar la infraestructura petrolera de Venezuela”, agregó. La semana pasada, el presidente —junto con altos funcionarios— se reunió con empresarios del sector petrolero en todo el mundo para establecer acuerdos comerciales.

“Venezuela está amenazada”, el desafiante mensaje de Delcy Rodríguez en medio de la intervención de Estados Unidos

“El presidente Trump está protegiendo a nuestro hemisferio occidental de ser explotado por narcoterroristas, narcotraficantes y adversarios extranjeros”, sentenció la portavoz de presidencia en su intervención.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: Getty Images

El primer medio en registrar la compra del petróleo fue Semafor, el cual también detalló que el dinero, presuntamente, ingresó a cuentas bancarias controladas por el Gobierno, incluyendo una que está abierta en Catar. Hasta el momento, la administración de Trump no ha brindado más detalles sobre la operación.

Desafían la medida: el gobierno de Estados Unidos intercepta otro buque petrolero venezolano

No obstante, a inicios de esta semana, el presidente Trump anunció que unos 50 millones de barriles petroleros estaban rumbo a Estados Unidos desde Venezuela, y añadió entonces que está “trabajando muy bien con Venezuela”, ahora liderada por Delcy Rodríguez, con quien la Casa Blanca ha alabado que ha visto colaboración de su parte y respuesta a todas las demandas del país de Norteamérica.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro Foto: AFP

Incluso, Trump informó el pasado miércoles, 14 de enero, que sostuvo una llamada telefónica con Rodríguez: “Tuvimos una gran conversación hoy, ella es una persona estupenda, ella es una persona con quien trabajamos muy bien, tuvimos una llamada, una larga llamada con ella hoy. Es una persona estupenda. Nos estamos llevando muy bien con Venezuela”, dijo el republicano a la prensa desde la Casa Blanca.

Se está a la espera de más detalles por parte del Gobierno y la confirmación de más compras efectivas en el transcurso de estos días, casi dos semanas después del derrocamiento de Maduro.