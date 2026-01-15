Mundo

“Venezuela está amenazada”, el desafiante mensaje de Delcy Rodríguez en medio de la intervención de Estados Unidos

La presidenta encargada llamó a la “unión nacional” y presentó una nueva reforma petrolera.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

15 de enero de 2026, 11:02 p. m.
Delcy Rodríguez con la Constitución de Venezuela
Delcy Rodríguez con la Constitución de Venezuela Foto: AFP

“No es que la presidenta encargada tenga miedo porque está amenazada”, fueron las primeras palabras del minuto clave en el que Delcy Rodríguez invitó al pueblo venezolano a darle su respaldo en esta coyuntura con Estados Unidos.

En el ‘mensaje anual’ del gobierno venezolano, la mandataria encargada instó al pueblo a defender la soberanía con el fin de dar “la batalla diplomática” contra el gobierno norteamericano, tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

Con tono efusivo dijo que si llegase a visitar la Casa Blanca, lo haría “de pie, caminando, no arrastrada”, y mencionó que llevaría los símbolos patrios por delante “lo haré con la bandera tricolor (...) con el ‘gloria al bravo pueblo’ en el corazón”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reacciona luego de prestar juramento como presidenta interina de Venezuela durante la sesión inaugural del Periodo Constitucional Legislativo 2026-2031 en el Palacio Federal Legislativo el 5 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela (Foto de Jesús Vargas/Getty Images)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (Foto de Jesús Vargas/Getty Images) Foto: Getty Images

Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (...). No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde”, dijo Rodríguez.

“El pueblo está esperando convivencia, tolerancia, respeto, respeto a la dignidad”, expresó la presidenta encargada. “Es ese mismo respeto que le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos, respeto por la dignidad del presidente Nicolás Maduro y respeto por la dignidad e integridad de la primera dama”.

La mandataria encargada de Venezuela también presentó un proyecto para reformar la ley de Hidrocarburos, mientras ajusta su relación con Estados Unidos tras la intervención militar que llevó a la caída de Maduro.

Delcy Rodríguez no ofreció detalles sobre la reforma, pero aseguró que el proyecto busca incorporar “los lineamientos de la ley antibloqueo”, un instrumento legal de 2020 que permitió inversiones bajo un velo de hermetismo para sortear las sanciones que impuso Estados Unidos desde 2019.

Su gestión avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de presos políticos. A su vez, presentó datos de crecimiento de la economía y de la producción petrolera, en 1,2 millones de barriles diarios.

Rodríguez insistió en defender que el dictador Nicolás Maduro está aún al frente del gobierno. “Son sus directrices”, señaló.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro Foto: AFP

El miércoles, Diosdado Cabello presentó su apoyo a Delcy Rodríguez, siendo apoyada por el chavismo, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales.

Esta alocución se da un día después de la llamada que sostuvo con Donald Trump en la que ambos se habían llevado muy buenas sensaciones de la otra persona, en especial el mandatario estadounidense, quien dijo que Rodríguez era “una persona estupenda”.

Trump se reunió el jueves con María Corina Machado. La líder opositora venezolana trató principalmente la “libertad” de Venezuela, tras la intervención militar de Washington que culminó con la detención del dictador, actualmente detenido en Nueva York.

“Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, dijo a un grupo de simpatizantes tras su reunión con el mandatario en la Casa Blanca, según registraron algunos medios de prensa.

Machado también declaró que “presentó” su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump, quien ha codiciado ese galardón, considerado intransferible por el comité que lo entrega.

