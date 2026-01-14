Mundo

“Un solo bloque”, Diosdado Cabello y el chavismo dan su apoyo a Delcy Rodríguez

En una efusiva alocución, Cabello advirtió que toda la fuerza del chavismo estaba con Rodríguez en plena coyuntura con Estados Unidos.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

15 de enero de 2026, 3:41 a. m.
El chavismo está con Delcy Rodríguez, así confirmó Diosdado Cabello (Photo by Juan BARRETO / AFP)
“En Venezuela estamos bien unidos, muy unidos. Lo hemos demostrado una y mil veces”, fue el mensaje del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en su programa ‘Con el mazo dando’.

Cabello señaló que Delcy Rodríguez, cuenta con el apoyo pleno de la cúpula del chavismo, incluyendo a las fuerzas armadas, policiales y al PSUV, partido en el que ambos militan para ejercer su función como presidenta encargada.

Además, señaló la unión de esfuerzos para continuar en el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro.Nosotros estamos con ella (Delcy Rodríguez) trabajando junto a nuestro Pueblo para salir adelante", dijo.

Y también refrendó los valores de su ideología con el puño en alto: “Una roca sólida es la revolución bolivariana”.

Tras culminar la emisión, el programa publicó en su cuenta de X sus declaraciones en donde agradeció por la compañía de su pueblo en la búsqueda de “la dignidad”.

Las palabras de Cabello llegan en un momento clave en las relaciones con Estados Unidos, teniendo en cuenta que el propio había manifestado la oportunidad de reabrir las embajadas de ambos países.

Por su parte, Delcy Rodríguez estuvo este miércoles en un diálogo prolongado con Donald Trump donde se conversaron múltiples temas y en los que ambos terminaron con buenas sensaciones del otro.

La conversación Trump-Rodríguez coincide con una nueva tanda de excarcelaciones de presos políticos, en un proceso que comenzó la semana pasada pero avanza a cuentagotas.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez en alocución Foto: AFP

Las últimas liberaciones incluyen al reconocido activista opositor Roland Carreño, periodista de profesión, y se suman a las de ciudadanos estadounidenses anunciadas la víspera por el Departamento de Estado en Washington.

El sindicato de la prensa reportó 19 liberaciones hasta las 22h00 GMT (5:00pm hora Colombia), entre reporteros, camarógrafos, asistentes y miembros de equipos de prensa.

El chavismo sostiene que la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores fue un “secuestro”, pero no mencionó el tema al informar sobre la llamada con Trump.

Rodríguez indicó que espera que el “nuevo momento” de Venezuela “permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”.

Dijo que 406 presos políticos fueron excarcelados desde diciembre. Según su gobierno, esta semana salieron de prisión 116 detenidos.

La ONG Foro Penal reportó hasta las 21H00 (8:00 p.m. hora Colombia) 84 excarcelaciones desde el anuncio del 8 de enero. Esta organización y otras de derechos humanos estiman que Venezuela tiene entre 800 y 1.000 presos políticos.

